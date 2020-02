Mateo Alemany no puede fichar hasta julio

El fichaje de Mateo Alemany por el Mallorca no es posible a día de hoy. El Valencia fijó una clausula con el ejecutivo mallorquín que le impide trabajar en España hasta julio. No obstante, si los accionistas americanos se pusiesen en contacto con Alemany no se descarta una negociación con Peter Lim para intentar llegar a un acuerdo. Por otra parte, El Milan es uno de los posibles destinos de Alemany junto a Marcelino.