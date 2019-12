Mandiola "El viaje es largo pero no es excusa"

El técnico del Baleares no podrá contar con Vallori ante el Melilla

Mánix Mandiola no podrá contar ante el Melilla con Vallori mientras que recupera a Rovirola e Iturraspe. El técnico vasco no quiere ningún tipo de excusas para el partido del domingo. "El viaje es largo pero no es una excusa.El Melilla ha cambiado de jugadores como nosotros y de entrenador. Es un equipo que lleva muchos años en la categoría. Vamos a intentar hacer un buen partido y lo que tenga que ser, será"