La regata de barcos de época Illes Balears Clàssics arranca este miércoles en la bahía de Palma.

La regata Illes Balears Clàssics bate récord de participación en su trigésima edición, con la participación de más de 40 embarcaciones que navegarán en aguas de la bahía de Palma del 13 al 17 de agosto. Se trata de uno de los grandes eventos del verano náutico en Mallorca y una cita imprescindible para los amantes de la vela clásica y de época, que reunirá a barcos históricos de gran eslora provenientes de diferentes puntos de Europa.

La presentación ha tenido lugar este lunes en un escenario muy simbólico: a bordo del yate 'Doña Francisca'. El comodoro y director de la regata, Manuel Nadal, ha destacado en Onda Cero el valor patrimonial, deportivo y cultural de esta competición, que no solo pone en valor la tradición marítima, sino que también proyecta la imagen de Palma como capital mediterránea de la vela clásica.

Presentación de la regata Illes Balears Clàssics. | Patricia Segura

Además, la presentación ha contado con la presencia del director general Club de Mar-Mallorca, José Luis Arrom, que ha invitado a los asistentes a visitar sus nuevas instalaciones, que acogerán una exposición fotográfica. En este sentido, la XXX edición de la regata destaca por ofrecer una agenda repleta de actividades sociales y culturales.

La regata Illes Balears Clàssics es la gran cita del calendario balear de vela clásica y marca el inicio de una temporada en la que Palma se convierte en punto de encuentro para armadores, tripulaciones y apasionados de la navegación tradicional.