El Mallorca rectifica y acepta que un abonado con discapacidad acuda a Son Moix con acompañante

El Real Mallorca ha rectificado tras negar la entrada un acompañante de un abonado con una discapacidad del 76%. Daniel, tras diez años de abonado, no pudo acudir a los dos primeros partidos de liga ante el Barça y Celta porque su tío, que siempre lo acompañaba, falleció y el club no aceptó un nuevo abono con el descuento de renovación para la persona que designó la familia. El director del área social, Román Albarrán, ha mantenido una reunión con familiares de Daniel y el problema ha quedado resuelto con un abono para el nuevo acompañante de Daniel aplicando el descuento de renovación. Priscila Seguí, sobrina de Daniel, ha agradecido la rectificación al Real Mallorca tras la reunión mantenida en el estadio de Son Moix. "Estuvimos hablando de todo lo que había sucedido y nos han ofrecido el carnet el abono de Daniel como el de mi marido con el descuento de renovación aplicando el descuento los dos partidos y como compensación nos han dado unas entradas en el palco premium para los próximos tres partidos. También nos han dicho que si presentamos de manera formal nuestra petición para que personas con discapacidad independientemente de la discapacidad pueda acudir acompañados desde la directiva lo van a estudiar. Vamos a dar de plazo hasta diciembre y a final de año puedan estudiarlo para cambiar la normativa".

Nueva ubicación

Daniel ha perdido su habitual ubicación en la tribuna cubierta pero el club ha conseguido reubicarlo en una zona muy cercana a la anterior para intentar que las molestias ocasionas sean las mínimas. El club está trabajando para intentar que sus abonados cuenten con todas las atenciones posibles. El primer partido que Daniel podrá presenciar será el del próximo 21 de septiembre ante el Atlético de Madrid.