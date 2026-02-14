Fútbol

El Mallorca podría salir con David López y Mateo Joseph ante el Betis

Arrasate tiene previsto dar continuidad al central de la cantera en el eje de la zaga ante los verdiblancos

Jaboga Arrasate tiene previsto dar continuidad a David López en el once inicial aunque Raíllo siga formando parte de la convocatoria. El técnico del Real Mallorca tiene plena confianza en el central de cantera que podría seguir formando pareja junto a Valjent. Los isleños podrían formar con Leo Román, Mafffeo, David López, Valjent, Mojica, Samu Costa, Mascarell, Mateo Joseph, Darder, Virgili y Muriqi

Otras de las alternativas de Arrasate es dar entrada sobre el minuto sesenta de partido a Antonio Sánchez, Pablo Torre y Morlanes. No se descarta que durante los últimos minutos de partido puedan entrar Luvumbo, Javi Llabrés o Abdón Prats. El técnico espera que su equipo vuelva a estar en la línea del rendimiento ofrecido en los dos últimos partidos disputados en casa ante el Athletic Club de Bilbao y Sevilla para sumar los tres puntos que le permitan aumentar la distancia con los puestos de descenso.

