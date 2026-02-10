Jan Salas lesionado y Marc Domènech sin protagonismo en el Ceuta

Jan Salas no ha empezado con buen pie en el Real Mallorca después de jugar cedido en el Córdoba de la segunda división. El centrocampista mallorquín sufrió molestias en la rodilla en el entrenamiento del pasado domingo y está pendiente de las pruebas médicas. El futbolista de la cantera ha preferido estar a las órdenes de Jagoba Arrasate en lugar de aceptar un a nueva cesión aunque las opciones de jugar sean pocas por la nómina de futbolistas que forman parte del centro del campo. El próximo verano tiene la intención de realizar la pretemporada con el objetivo de ganarse la confianza del técnico.

Renovación

El Real Mallorca cerró un contrato con el jugador hasta junio de 2028 porque tiene puestas muchas esperanzas en el futbolista de 20 años. La dirección deportiva no quiere correr el riesgo que pueda marcharse con la carta de libertad y le ofreció un contrato de larga duración cuando finalizó su etapa de juvenil. Por su parte, Marc Domènech regresará a la isla el próximo verano con la intención de realizar la pretemporada y quedarse formando parte de la primera plantilla aunque es posible que pueda salir si tiene la oportunidad de sumar minutos en otro club.