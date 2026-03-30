El Mallorca denunciado en inspección de Trabajo

El Real Mallorca ha sido denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. El denunciante acudió la pasada semana a la sede ubicada en la calle Miquel Capllonch de Palma.

Lux, Jorge Rey, Raimundi y Cambursano

El escrito expone que están prestando servicios para la citada empresa desde el pasado 26 de febrero desempeñando funciones de segundo entrenador Germán Lux y Gabriel Raimundi. Añade que las menciionadas personas viajan cuando el equipo juega lejos de la isla pero no se sientan en el banquillo, algo que también ocurre en el estadio de Son Moix con el preparador físico,Jorge Rey. La denuncia también indica que Mariano Cambursano ejerce como analista del club y acude a la ciudad deportiva sin vestir ropa oficial de la entidad.

La persona que ha denunciado señala que «dicha actividad laboral dudo que se haya desarrollado sin disponer de la documentación legal requerida» y que esta situación «supone un incumplimiento de la normativa laboral vigente, dejándoles en una situación de indefensión y vulneración de sus derechos laborales».

Por último, el cuarto punto de la denuncia indica que la persona que ha denunciadoe dispone de elementos que pueden acreditar los hechos expuestos, adjuntando la dirección de la página web de la empresa, donde —según afirma— se puede comprobar lo anteriormente señalado. En concreto, hace referencia a que en los partidos contra Osasuna, Espanyol y Elche «los señores anteriormente citados no pudieron ejercer sus funciones junto al entrenador debido a que su situación laboral no se encontraba regularizada».

La persona que ha denunciado solicita que se admita la presente denuncia y que se proceda a la investigación de los hechos expuestos, adoptando las medidas oportunas conforme a la legalidad vigente.