El Mallorca abonado el empate

El Mallorca empata a dos ante el Elche en Son Moix con un gol de Maffeo en prolongación. Los ilicitanos se avanzaron en la segunda mitad en dos ocasiones con goles de Lucas Boyé. Salva Sevilla empató por primera vez de penalti en el setenta tras una entrada de Josema a Maffeo. El partido estuvo abierto tras el descanso con ocasiones de ambos equipos. Los isleños suman el cuarto empate consecutivo tras empatar ante Valencia, Sevilla y Cádiz. Por otra parte el club está pendiente del recurso presentado tras la decisión del comité de competición que sancionó con dos partidos a Luis García. Hoy fue Pedro Rostoll el encargado se sentarse en el banquillo. Dani Rodríguez pudo jugar ante el Elchea pesar de exploa en Instagram tras el empate del Mallorca 1-1 en Cádiz. El jugador del conjunto bermellón fue protagonista de una acción clave del partido. Los isleños ganaban 0-1 Iza es expulsado por una durísima entrada al centrocampista de Betanzos, no obstante, el VAR, considera que la falta previa de Baba anula la acción posterior. El colegiado en la recta final expulsó a Luis García y a Sedlar por doble amarilla. En prolongación no dudó en señalar un penalti de Sastre que provocó el empate de los andaluces. Dani Rodríguez a través de su Instagram se mostró muy crítico. " Una puta vergüenza. Me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió, nos han faltado al respeto como profesionales y como club". Ningún representante de la entidad al margen del entrenador ha salido a opinar sobre lo sucedido a lo largo del partido. El Mallorca ha perdido cinco puntos en periodo de prolongación contabilizando los partidos ante la Real Sociedad, Valencia y Cádiz. Los isleños continúan en una zona privilegiada a pesar de las circunstancia y lesiones que están acumulando. El Mallorca llega al parón con cuatro puntos de distancia con el descenso. El técnico y los jugadores se han convertido en los únicos portavoces de cara a una afición que a través de las redes sociales ha expresado su indignación con la normativa y la actuación del colegiado, Pizarro Gómez. Un sector del mallorquinismo se está cuestionando la función del actual presidente del club, Andy Kohlberg, para afrontar situaciones como las vividas en Cádiz o a nivel de representación institucional. La afición protagonizó ante el Elche una pañolada como medida de protesta en el minuto doce. La imagen del club de cara a los aficionados está siendo el técnico Luis García y los diferentes futbolistas de la plantilla. Entre los posibles presidentes con pleno conocimiento de la historia del club aparecerían varios candidatos que no serían dudosos para los abonados del club. El más cercano por su labor de delegado del equipo en los partidos del equipo en casa sería Toni Tugores. La experiencia del abogado mallorquín después de estar vinculado al club durante la etapa más brillante lo convertiría en el candidato ideal.