Luis García " el Villarreal es un equipazo con un grandísimo entrenador "

El Mallorca recibirá al Villarreal bajo de defensas. Luis García no podrá contar con tres de sus cuatro centrales. Raíllo, Russo y Sedlar por lesión no formarán parte de la convocatoria y Valjent será el único central natural para afrontar el partido. Luis García tiene la opción de situar a Maffeo o Baba en el eje de la zaga aunque según el técnico madrileño hasta cuatro futbolistas se han ofrecido a actuar en esa posición. El canterano Gayá es otra de las alternativas que maneja el máximo responsable de cuerpo técnico.

Luis García ha elogiado al Villarreal y a Unay Emery en las horas previas al partido . " Nos llega un equipazo con un grandísimo entrenador. No sé por qué no están tan valorado. Ha conseguido cuatro títulos de Europa League. Esta al nivel del Sevilla. Tienen velocidad, gol, experiencia. Es un equipazo. Es uno de los rivales más difícil con un entrenador que no sé por qué en España no está tan valorado".

El Mallorca llega a la quinta jornada con siete puntos tras empatar ante el Betis y ganar al Deportivo Alavés en Vitoria y Espanyol en Son Moix. Luis García ha destacado el buen inicio de temporada apuntando que están en la media de puntos de la pasada temporada cuando consiguieron el ascenso.

El técnico sigue sin entender que pueda acceder el 50 por ciento del aforo del estadio cuando en el cine, donde estuvo recientemente, la capacidad es superior.

El Mallorca jugará el próximo miércoles después de recibir al Villarreal ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y lo hará con la ausencias de los tres centrales que no podrán actuar el domingo en el Visit Mallorca. Luis García ya ha anunciado que el canterano Gayá debutará en los próximos días en alguno de los dos próximo compromisos aunque no ha querido desvelar si será en el once titular o a lo largo de alguno de los dos partidos.

Los isleños han estado entrenado a lo largo de la semana a las dos de la tarde para adaptarse al horario del domingo ante el Villarreal. Los futbolistas han llevado a cabo un desayuno más fuerte en torno a las diez y media de la mañana para poder competir al máximo nivel. El próximo día 26 de septiembre volverán a jugar a las dos de la tarde ante el Osasuna en el Visit Mallorca y antes lo harán a las diez de la noche en la capital de España ante el Real Madrid.