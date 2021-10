Luis García." nos vamos con cara de tontos "

El Mallorca pierde 1-0 en Anoeta ante la R.Sociedad tras jugar toda la segunda mitad con un jugador más sobre el terreno de juego. El gol del conjunto donostiarra llegó en periodo de prolongación. Los isleños salieron muy ordenados y con criterio a la hora de jugar el balón. El partido no contó con ocasiones por parte de ninguno de los dos equipo. La expulsión de Aihen Muñoz en la recta final de la primera mitad por doble amarilla tras una una entrada en el centro del campo a Galarreta provocó que el Mallorca en la segunda mitad llevase el peso del partido aunque en los metros finales no estuvo afortunado. Ángel pudo adelantar a su equipo pero el colegiado anuló la acción por controlar el balón con las manos en el interior del área. Luis García lamentó la oportunidad desaprovechada por su equipo. " Ha sido muy duro porque creo que el empate era justo. La primera parte hemos estado bien y nos ha hecho falta hacer un poco más de daño con la pelota. En la segunda hemos llegado bien hasta tres cuarto de campo y luego hemos estado muy flojos. Los pases no han sido buenos y nadie se atrevía a tirar fuera del área. Hemos no llegaban y creo que el empate era justo. Nos vamos con cara de tontos. Al final era una pena. Defensivamente no hemos sufrido. Es una situación jodida pero hay que levantarse. Habíamos hablado en el descanso de que si entrábamos en los últimos sin ganar había que sumar. Creo que con la expulsión hemos ido a por el partido. Luego hemos metido a Baba pensando que si no podíamos ganar en los últimos diez minutos no había que perder. Ocasiones hemos tenido tres. Al final el fútbol s gana en la áreas pero la R. Sociedad ha tenido una y han marcado. El ambiente que había es increíble. El público con diez ha animado. Es una delicia jugar en un campo así. Es un partido que tenía que terminar cero a cero". El Mallorca sigue con once puntos alejado de los puestos de descenso y el próximo sábado visitará el feudo del Valencia. Luis García seguirá sin recuperar a Raíllo ni Take Kubo. El técnico madrileño apostó por Ángel de inicio dejando a Fer Niño en el banquillo. Por su parte, Baba debido a compromiso de su selección que solo le permitió entrenar un día con el equipo le llevó a la suplencia.