Lafuente: "No tiene sentido que el Mallorca refuerce otras posiciones sin reforzar los centrales"

El Mallorca ha iniciado la temporada por debajo de las expectativas y las lesiones de Raíllo, Maffeo y ahora Sergi Darder han mermado el rendimiento. José María Lafuente cuestiona la planificación deportiva del club después de comprobar que no ha reforzado el eje de la zaga con algún jugador con experiencia y jerarquía en la liga española. El exdirectvo del Mallorca hubiese invertido parte de la venta de Kang In Lee en reforzar la defensa para dar continuidad al trabajo realizado por Javier Aguirre la pasada temporada. El club ha apostado por el central Van Der Heyden por el que pagó en torno a 3,5 millones de euros y no está formando parte del once. Lafuente recuerda que el técnico mexicano tiene a tres centrales zurdos con el defensa belga, Copete y Nastasic, que llegó el último día de mercado después de ser descartado en junio, y únicamente a Valjent como central diestro tras la lesión de Raíllo. "El club si apuesta a Aguirre, que sería una apuesta inteligente, tiene que jugar a lo que juega Aguirre. Aguirre monta los equipos desde atrás y tener a dos centrales de confianza es un riesgo para jugar a esto. No tiene sentido fichar a otros futbolistas en otras posiciones sin reforzar los centrales. Nos fue bien el año pasado y es a lo que debería jugar el Mallorca".

Apuesta segura

Lafuente tiene claro tras años de experiencia en el fútbol que el Mallorca debería pagar traspasos por futbolistas que vayan a ser indiscutibles para el entrenador en lugar de acumular inversiones en futbolistas que gozan de la confianza del entrenador para ser titulares indiscutibles como sucede con Greiff, Amath, Van Der Heyden o Manu Morlanes. "De los muchos intermediarios que conocí Miguella me dijo algo que me quedó grabado y es que fichase a un futbolista por año titular indiscutible y que no gastase dinero en medianías. Aguirre juega con dos puntos porque deduce que si juega hacia atrás tiene un problema. Es lo de manta, si me tapo los pies me descubro la cabeza. Ha decidido jugar con dos puntas pero es muy difícil que el Mallorca no encaje".

Mercado invernal

El Mallorca está pendiente del mercado invernal y no descarta incorporar un central diestro si surge la oportunidad. Otras de las necesidades que tiene Aguirre es un extremo con desborde teniendo en cuenta el rendimiento de Amath aunque el club tiene esperanzas en el canterano Javi Llabrés. El rendimiento del canterano cuando vuelva a tener la oportunidad de jugar será clave para tomar la decisión de fichar otro futbolista.