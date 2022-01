Juan Carlos Sánchez " daría continuidad a Leo Román y priorizaría otras posiciones "

Juan Carlos Sánchez apostaría por dar continuidad a Leo Román e invertiría en otras posiciones. El guardameta del Poblense cuenta con una gran experiencia después de jugar en el Villarreal, Oviedo, Numancia, Albacete, Elche y Baleares. A sus 34 años sigue pendiente del fútbol profesional y tiene muy clara su opinión sobre la potería del Mallorca." Soy de los que pienso que le daría continuidad a Leo Román porque ha estado bien y priorizaría otras posiciones que te dan el salto de calidad. Le daría la oportunidad a Leo porque es un presente bueno y un futuro excepcional. Tienen la veteranía con Manolo y se podrían ahorrar un dinero para reforzar otras posiciones que le vendrían muy bien ". Juan Carlos está viviendo una segunda juventud en el Poblense donde está aportando experiencia y compromiso. El pasado fin de semana paró un penalti clave en la victoria de su equipo ante el Constancia. " Nico le pegó bien a media altura y reaccioné bien. Estamos segundos y la verdad es que es un equipo joven y nuevo y nos cuesta. Los chicos jóvenes han crecido muchísimo ofreciendo un nivel muy bueno. Intento ayudar en lo que puedo porque también he pasado por eso y jugadores como Farinós o Javi Venta me ayudaron. Cuando eres joven te gusta gustar y que hacerles ver que no hay que arriesgar en zona complicadas sobretodo en defensa ".