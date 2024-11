Joan Vich: "El Cade Paguera tiene mejor estructura que muchos equipos de tercera división"

Joan Vich llega al Cade Paguera tras dejar esta temporada el Campos. El exjugador del Baleares llega ilusionado al proyecto a pesar de estar en primera regional. "Después de mi salida en Campos necesité un periodo de adaptación y el proyecto que me ofreció Rume es atractivo y fue fácil. Es un club que se fundó la pasada temporada y tiene una ambición que fue lo que más me gustó. Queremos conseguir el ascenso aunque no será fácil. Tienen una estructura que con mucha gente en el cuerpo técnico que no tienen muchos equipos de tercera. Tenemos preparador físico, entrenador de porteros, fisio y un utillero que se encarga de la ropa de los jugadores, se sienten profesionales y es lo que quiere el club para ir hacia arriba"

Sentimiento balearico

Joan Vich salió del Baleares siendo director del fútbol base coincidiendo con la polémica de Toni Ramón. El San Francisco con Amedeo Spadaro reclamó una cantidad en torno a cincuenta mil euros cuando el futbolista jugó cinco partidos con el primer equipo. El conflicto ha quedado resuelto entre ambos clubes sin Vich formando parte de la entidad blanquiazul. "Esta situación fue un detonante pero yo defendi lo mio y puede tener la cabez bien alta de todo lo que hice allí. Es algo pasado y estoy centrado en lo mio. El Baleares ha marcado mi carrera, soy un balearico más y les deseo lo mejor"