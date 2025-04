Alfonso Díaz, CEO de negocio del Real Mallorca: "Si llega el momento de estar en Europa lo veremos"

El Real Mallorca no quiere hablar de jugar en Europa a pesar de la victoria del pasado sábado en Anoeta ante la Real Sociedad. Alfonso Díaz mantiene un discurso reservado y centra los esfuerzos en ganar el próximo partido. "Si llega el momento veremos lo que hay que hacer, no estamos pensando en ello. Nos hemos adaptado a cada situación. En nuevos hemos sufrido cambios".

Muriqi

Díaz prefiere que el club marque los tiempos sufre las renovaciones de Muriqi, Greif y Leo Román. El CEO de negocios del club está tranquilo sobre la situación de los diferentes futbolistas de la plantilla. "El club tiene que marcar los tiempos de las renovaciones y contrataciones, es como debe ser"

Presuntuoso

Alfonso Díaz ha reconocido en Onda Cero que el acuerdo con el inquilino del Presuntuoso ha sido económico aunque no ha querido profundizar en los detalles. "No quiero hablar del tema. Es un acuerdo económico al que se ha llegado y no hay que entrar en los detalles. A partir de ahí hay que sacar lo mejor de ese espacio".

Alfonso Díaz ha confirmado que no habrá gira por Asia el próximo verano y que el club está trabajando para crear un equipo femenino y para que el PSG dispute un partido en Son Moix dentro del acuerdo de la venta de Kang In Lee.