Úrsula Pueyo: "Quiero ser campeona del mundo de esquí"

Úrsula Pueyo quiere ser campeona del mundo de Esquí adaptado. La deportista de Esporles está en Cantabria entrenando para la prueba internacional de surf que se celebrará el próximo mes en Canarias. No obstante, su máxima ilusión la tiene puesta en el Esquí. Úrsula admite que le faltan patrocinadores para contar con una preparación ideal. "He conseguido los puntos de velocidad de velocidad en Esquí y ahora me encuentro en Cantabria preparando la prueba de surf en Canaria. Mi planteamiento es ser campeona del mundo en surf y Esquí. El próximo años se celebran los juegos paralímpicos de invierno en Milán pero prefiero ser la mejor del mundo y luego veremos si me llevan a los juegos. Me falta patrocinios y colaboraciones. Me paso diez o doce horas entrenando y necesito patrocinadores porque trabajar y entrenar no es compatible".

Premio Onda Cero en 2023

Úrsula Pueyo recibió el premio en la gala de los premios Onda Cero Mallorca en 2023 en la categoría de deportes. por su cualidades deportivas y valores humanos. La deportista de 41 años fue abandera en los juegos olímpicos de Vancouver en 2010. En 2022 contó con el apoyo del Real Club Náutico de Palma para cambiar los esquíes por la piragua donde cuenta con un campeonato de España