Javier García: "El Hyatlón es una prueba de fuerza y resistencia"

MegaSport organiza el Mega Hyatlón los día 3 y 4 de octubre. Javier García, El coordinador del área funcional de MegaSport y director de la prueba valora de forma muy positiva el evento que tendrá lugar en en el velódromo de Son Moix. "La prueba se compone fuerza y resistecia y antes hay que correr un kilómetro"

Prueba Olímpica

García ha informado a los oyentes de Onda Cero que en un futuro la prueba podría ser olimpìca."Es una prueba que con otro nombre "Hyrox" está involucrada en el deporte. En Londres el Hyrox ha sido de nueve días. Hay una locura y una fiebre. ".La federación de triatlón aquirió este formato de carrera y le puso el nombre de Hyatlón para hacerlo olímpico aunque todavía está muy verde"