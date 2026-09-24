Javi Bonet: "Sigo enfadado, esta ciudad merece un equipo en primera división"

Javi Bonet ha expresado su opinión sobre el descenso del Real Mallorca a segunda división. El primer teniente de alcalde y regidor de Turismo, cultura , deportes y coordinación municipal del ayuntamiento de Palma ha valorado en Canal 4 lamenta que el conjunto isleño no este en la máxima categoría del fútbol español. "Tovadía llevo el enfado por dentro, ya no es tristeza, es enfado. Creo que no hacer un pequeño esfuerzo más. Tiro en cara a aquel equipo que no hiciese un esfuerzo más y poder disfrutar de la primera división que es lo que se merece la afición y esta ciudad"

Muchos centrocampistas

Boner también tiene dudas sobre la situación de una plantilla muy poblada en el centro del campo. "En el centro del campo tenemos muchos jugadores que están llamados a ser titulares indiscutibles y plazos hay unas cuantas. Esto será de las cosas más complicadas que tendrá el míster esta temporada. Tenemos a Pablo Torre que se quedó porque quería ser el gran jefe del centro del campo y tiene gente que está cumpliendo y lo tendrá complicado"