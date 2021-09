Calm " Al Villarreal le da igual jugar en casa que fuera "

Baleares y Villarreal B se juegan el liderato el domingo en el estadio Balear. Ambos equipos han sumado dos victorias en las dos primeras jornadas y no renuncian a la tercera consecutiva. El conjunto dirigido por Xavi Calm contará con el apoyo de su afición que espera que esta temporada sea la que les lleve al fútbol profesional. El técnico catalán destaca el potencial de su rival en las horas previas al partido. " Al Villarreal le da igual jugar en casa o fuera, tienen descaro y meten mucha gente por delante del balón, la transición ofensiva es letal y si tienes pérdidas en zonas peligrosas te castigan. Vamos a intentar que las situaciones que les gustan no se den y que se den más las que nosotros estamos cómodos. Es un gran equipo. Su entrenador hace años que está trabajando ahí y tienen un estilo muy marcado. Tendremos que estar muy atentos. Tienen seis puntos y sabemos que no será fácil. Nosotros en casa tenemos ganas de jugar cualquier partido y disfrutar del domingo por la mañana".

Xavi Calm tiene a toda su plantilla disponible salvo Josep Jaume que por lesión no podrá estar en la convocatoria. La intención del técnico catalán pasa por mantener la base del once que goleó al Albacete hace una semana con tres goles de Dioni. No obstante, el entrenador blanquiazul advierte que el partido será distinto al disputado ante los manchegos "El equipo llega muy ilusionado y muy convencido de lo que está haciendo, sabemos también que son partidos diferentes. Una cosa es lo que hicimos y otra lo que tenemos que hacer. Esperamos que las sensaciones sean las mismas que las de la semana pasada. La gran virtud de este equipo es que es un equipo, que estamos trabajando todos juntos. Todo el mundo defiende y todo el mundo ataca. Estamos muy concentrados en estrategia y hay mucha calidad. Tenemos que seguir haciéndolo igual, al final será una cuestión mental , no anímica. El equipo está convencido que trabajando como lo hacemos saldrán bien las cosas".

Los abonados del Baleares tienen garantiza la entrada al estadio Balear y nuevamente se espera una gran entrada en torno a los dos mil espectadores. La afición está convencida que el esfuerzo realizado nuevamente por la propiedad tiene que dar sus frutos con el ascenso al fútbol profesional, aunque son conscientes que la categoría cuenta con equipos de un nivel similar a de los blanquiazules.