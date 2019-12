El Baleares se despide de la copa del Rey

El conjunto blanquiazul no supo remontar el gol encajado a los 18 minutos de partido.

El Baleares se despide de la copa de Rey tras perder 1-0 en Salamanca ante Unionistas. El conjunto local se adelantó en el marcador a los 18 minutos y los blanquiazules no tuvieron poder de reacción. Mánix Mandiola dio entrada a Gabarre en la segunda mitad pero el equipo no estuvo no estuvo al nivel de lo esperado. En el club tenían mucha ilusión en seguir adelante aunque es evidente que la prioridad es el ascenso a segunda división.