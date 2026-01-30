Arrasate, técnico del Mallorca: "Necesitamos fichajes de calidad, más que cantidad"

Jagoba Arrasate espera que el Mallorca cierre el mercado de fichajes con incorporaciones de "calidad más que de cantidad". El técnico está pendiente del partido ante el Sevilla estando en permanente contacto con la dirección deportivo con el objetivo de reforzar la plantilla. Los isleños ocupan puestos de descenso tras perder el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid. "Lo que hay que hacer es mejorar para ir hacia arriba y conseguir el objetivo pero estas cosas pesan".
Aparca el pasado para pensar en el presente
Arrasate no es partidario de mirar hacia atrás y dejar el balance final para final de temporada. El técnico es consciente que aceptó un proyecto de tres temporada con ilusión. "No dejé Osasuna para venir al Mallorca. La decisión fue independiente a todo. Para mi es muy fácil decir que me faltan cuatro,cinco o seis jugadores. Puedo estar de acuerdo que la pretemporada no ha sido la mejor y ha habido mucha incertidumbre pero ahora mi foco está en que puedo sacar más rendimiento a la plantilla que tengo y no estoy pensando que va a venir un jugador que me va a solucionar esto, ojalá venga uno, dos o tres que nos sumen y nos ayuden a estar mejor en la clasificación. Sería un error mirar a otro lado y justificarme y no lo voy a hacer, como entrenador tengo unas piezas y tengo que sacar el máximo rendimiento a esas piezas. Lo primero que tengo que hacer es autocrítica Cuando termine la temporada ya hablaremos y sacaremos las notas".