Antonio Sánchez apunta al once y Valjent sigue sin renovar con el Mallorca

Maffeo se perderá el partido de Las Palmaspor lesión y Arrasate tiene previsto dar entrada a Antonio Sánchez en el once inicial aunque también tiene la opción de Mateo Morey. El técnico del Real Mallorca está pendiente del estado de los internacionales antes de tomar la decisión final. Antoni Sánchez tiene todos los números para ocupar el lateral derecho después del rendimiento o ofrecido cuando le ha tomado actuar en defensa y más teniendo en cuenta que Mateo Morey no tiene ritmo de competición porque en liga no ha jugado ni un minuto. Arrasate también ha trabajado con Valery en el lateral izquierdo por si Mojica no estuviese en condiciones de jugar o sufre algún problema a lo largo del partido.

Valjent sigue sin renovar

El Real Mallorca no ha conseguido cerrar la renovación de Valjent y el futbolista podría comprometerse a partir del 1 de enero con otro club El futbolista de 29 año es un caramelo para muchos equipos de la liga española después de acumular experiencia en primera división y con la carta de libertad en mano. Por otra parte, los responsables del Real Mallorca tampoco han conseguido cerrar la ampliación del guardameta, Leo Román, que tiene contrato en vigor hasta 2026.

Samu Costa

El futuro de Samu Costa está cantado que pasa por dejar el Real Mallorca cuando finalice la presente temporada. El centrocampista portugués está en el punto de mira de varios clubes europeos después de ser convocado por su selección. Otro candidato a abandonar la isla es Greif