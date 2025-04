Stankovic: "Es una pena que el Mallorca no me quiera aprovechar ni para entrenar un infantil"

Jovan Stankovic lamenta que el Real Mallorca no le de la oportunidad de entrenar en categorías inferiores. El exfutbolista vive en Palma y realiza diferentes Campus con niños después de comprobar que no puede formar parte del club como entrenador. Durante la semana Santa estará en Mancor de la Vall junto a su amigo Chichi Soler. "Llevo muchos años entrenando en primera y segunda división en Serbio. El equipo B del Estrella Roja y en el San Fernando en segunda B. Gracias al presidente del Montaura de Mancor nos ofreció un campus y estoy muy contento. Llevo 10 años entrenando gente importante y es una pena que el Mallorca no me quiere aprovechar ni para un infantil. No quiero hablar más de esto y me dedico a lo mío".

Paco Galmés

Stankovic ha aprovechado en Onda Cero para recordad al expresidente del fútbol base del Real Mallorca, Paco Galmés, que ha fallecido a la edad de 73 años. "Ha sido un mallorqunista que toda la vida ha estado con nosotros. Es una noticia muy triste.". Stankovic volvió a pisar Son Moix en el partido de los amigos de Ronaldinho y fue uno de los más aclamados por los espectadores que estuvieron en el estadio.