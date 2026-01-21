Los números de Alfonso Díaz en el Mallorca no cuadran

El Real Mallorca anunció el pasado verano que contaba con 23.044 abonados y durante la temporada la mayoría de entradas no han superado los 16.000 espectadores, siendo la más baja ante el Levante con 12.964 espectadores o el pasado sábado con 14.284. Alfonso Díaz no ha conseguido que generar un ambiente social a favor del equipo que no cuenta ni con el apoyo de la totalidad de abonados. El CEO de negocio tampoco ha conseguido que el Mallorca sea un equipo atractivo para los espectadores teniendo en cuenta que ocupa la última posición en el ránking televisivo. Los isleños ocupan la décimoquinta posición en la clasificación a dos puntos del descenso cuando el objetivo era estar entre los diez primeros clasificados.

Sin Refuerzos

En el aspecto deportivo la afición está preocupada por la falta de fichajes y la pasividad de los responsables para reforzar el equipo. El único refuerzo ha sido Kalumba y Jagoba Arrasate dejó claro en su primera comparecencia público que "no está para dar un rendimiento inmediato".

El Real Mallorca ha optado en los últimos mercados de invierno por jugadores cedidos que no han dado rendimiento como Radonjic, Chiquinho, Kadewere o Valery que han pasado con más pena que gloria para los aficionados del conjunto bermellón. La cantera también brilla por su ausencia en el primer equipo con Jan Salas o Doménech que han salido cedidos después de estar a las órdenes de Arrasate y con un fililal en la quinta categoría del fútbol español