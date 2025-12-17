El centro Libertas atiende a 293 mujeres víctimas de violencia sexual en su primer año de funcionamiento

El Centre Libertas ha atendido a 293 mujeres víctimas de violencia sexual durante el primer año de su funcionamiento, el centro de crisis especializado en la atención integral a mujeres que han sufrido este tipo de violencia. Así lo ha anunciado el conseller de Presidencia, Toni Fuster, durante el balance anual de la actividad del recurso.

Fuster ha recordado que la puesta en marcha del Centre Libertas fue una de las prioridades de la legislatura y ha subrayado el compromiso institucional del Consell de Mallorca con la atención a las mujeres. “Nuestro objetivo es trabajar para que recursos como este no sean necesarios y para que Mallorca sea una tierra libre de violencias machistas”, ha señalado. No obstante, ha añadido que “la realidad demuestra que hoy son imprescindibles y que, mientras continúen produciéndose casos de violencia sexual, la obligación de las instituciones es dar una respuesta firme y constante”.

El Centre Libertas, inaugurado el 2 de diciembre de 2024, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y ofrece atención presencial, telefónica y en línea, además de la activación de un servicio de urgencia cuando la situación lo requiere. A lo largo de este primer año, el servicio ha registrado una media de 28 demandas mensuales, una cifra estable que confirma que la violencia sexual no responde a picos concretos, sino que es una realidad continuada.

Más allá de la atención inmediata, el centro se ha consolidado como un recurso de acompañamiento a medio y largo plazo. Prueba de ello es que el 65 % de las mujeres atendidas acudió al servicio por agresiones sufridas en el pasado, lo que pone de manifiesto que las consecuencias de la violencia sexual perduran en el tiempo y que muchas mujeres buscan ayuda cuando se sienten preparadas para iniciar su proceso de recuperación.

En cuanto a los procesos de intervención, el ámbito social es el más frecuente, con 137 procesos, seguido del psicológico, con 131. En menor medida, también se desarrollan procesos judiciales y familiares, lo que refleja el modelo de atención integral del Centre Libertas. Actualmente, 94 mujeres mantienen procesos activos y continúan recibiendo atención especializada.

La vía telefónica es la principal forma de acceso al centro. Aproximadamente el 48 % de los contactos se realizan directamente por parte de las propias víctimas, mientras que otro 48 % llega a través de derivaciones de profesionales de la red sanitaria, social y de seguridad. En este sentido, Fuster ha destacado que “la coordinación entre instituciones y profesionales es clave para llegar antes y mejor a las mujeres que necesitan este servicio”.

El análisis por franjas de edad muestra que la violencia sexual afecta a mujeres de todas las edades, aunque presenta una incidencia especialmente elevada entre las más jóvenes. En concreto, el 46,76 % de las mujeres atendidas tenía menos de 30 años, mientras que en cerca del 60 % de los casos el agresor era una persona conocida del entorno de la víctima, lo que evidencia que muchas agresiones se producen en espacios donde debería existir confianza y seguridad.

Durante el proceso de acompañamiento, casi la mitad de las mujeres atendidas ha interpuesto denuncia, mientras que el resto no lo ha hecho o esta información no consta, una circunstancia que responde a los diferentes momentos personales y vitales de cada mujer. El Centre Libertas trabaja con un protocolo de actuación claro y coordinado, que prioriza la escucha, la valoración de la situación y la definición de un itinerario de atención personalizado, respetando siempre los tiempos y decisiones de las víctimas.



