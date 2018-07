Bauzá reconoce el error del Govern al no asistir a posesión de Carme Riera

El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha reconocido hoy el "error" del ejecutivo autonómico al no asistir ningún representante a la toma posesión de Carme Riera como miembro de la Real Academia de la Lengua.



"El Govern debería haber estado al lado de Riera y haber enviado una representación y no nos cuesta reconocer el error; esperamos que no se vuelva a cometer", ha señalado Bauzá.



El presidente ha respondido en el pleno del Parlament al líder del grupo de MÉS, Biel Barceló, que ha cuestionado las prioridades de la agenda de Bauzá, al que ha acusado de estar alejado de la calle y los problemas ciudadanos debido a sus constantes viajes en momentos de conflictos relevantes en la Comunidad.



Barceló ha criticado que Bauzá no haya acudido al acto de posesión de la escritora mallorquina, a pesar de que estuvo un día antes y otro después en Madrid para asistir a otras actividades.



Bauzá ha señalado que no pudo ir a este acto porque le fue imposible y así se lo hizo saber personalmente a Riera; sin embargo, ha admitido que fue un "error" que ningún miembro del Govern acudiera.



El líder de MÉS ha acusado a Bauzá de viajar mucho y "solucionar poco", y ha insistido en que "el problema" no son los viajes, sino las "prioridades y oportunidades", por lo que ha recordado que en los últimos meses la comunidad ha sufrido los "peores" presupuestos generales del estado de sus historia, así como el mayor conflicto educativo vivido en las islas.



Bauzá ha insistido en que la prioridad en su agenda está relacionada con las actividades que ayuden a las islas "a salir de esta crisis tan tremenda" que se vive desde hace varios años y mejorar la vida de sus ciudadanos.



Los intereses de los ciudadanos baleares estarán representados en cualquier lugar del mundo por una representación del Govern siempre que sea posible, ha precisado Bauzá, que ha destacado que recibe centenares de invitaciones cada día a diversos actos y aunque los escoge según su importancia puede que a veces se equivoque en la elección