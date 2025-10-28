AETIB y autoridades municipales del PP apuestan por "actualizar" el ITS

Alcaldes y regidores de distintos ayuntamientos que se han visto beneficiados con fondos del ITS verían con buenos ojos la subida del impuesto que "está sobre la mesa".

En estos términos se han expresado algunos de ellos hoy en el programa especial 'Illes Balears en la Onda' emitido desde Ibiza. Por el set de Onda Cero situado hoy en la sala de plenos del consell d'Eivissa han pasado el director de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears Aetib, Pere Joan Planas, el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, y la regidora de Infraestructuras y Seguridad Ciudadana, Neus Mateu. Todos ellos han analizado la posible subida del Impuesto del Turismo Sostenible que aparentemente no rechazan y que, además, justificarían si "los fondos recaudados llegan a los municipios", según la teniente de alcalde de Sant Antoni de Portmany.

El primer edil de Vila, Rafa Triguero, por su parte, estaría "a favor de una actualización" del ITS, porque se "ha demostrado" que los fondos recaudados sirven para la lucha contra el intrusismo y otros proyectos de inversión, según esta tertulia a tres hoy en los micrófonos de Onda Cero.