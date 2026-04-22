Patricia Monjo: “La idea era darle una vuelta, que no se quedaran solamente como un calzado de bailar”

Espardenyes Torres recibe el Premio de las Artes de Onda Cero por reinventar la tradición ibicenca.

El premio pone en valor el trabajo artesanal de Patricia Monjo y la proyección internacional de una firma que ha modernizado la espardenya tradicional

La firma ibicenca Espardenyes Torres será distinguida con el Premio de las Artes en la próxima gala de los Premios Onda Cero, un reconocimiento que destaca su labor de preservación, innovación y proyección de uno de los calzados más tradicionales de Ibiza.

Durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Patricia Monjo, una de las creadoras de la marca, explicó cómo nació este proyecto que ha conseguido transformar la espardenya tradicional en una pieza de moda contemporánea sin perder su esencia artesanal.

“La idea era darle una vuelta, que no se quedaran solamente como un calzado de bailar”, explicó Monjo, quien recordó que todo comenzó gracias al aprendizaje junto a una artesana de la isla. A partir de ahí, empezaron a incorporar color, cuñas, abalorios, flores e incluso tachuelas para modernizar un producto profundamente ligado a la tradición local.

La diseñadora destacó también la importancia de formar parte del sello Adlib Ibiza, una plataforma que ha permitido a la firma llegar a nuevos públicos y consolidarse dentro del panorama de la moda insular.

“Siempre estoy agradecida a Adlib porque llegas a un público y a una plataforma a la que por uno mismo no hubieras llegado”, señaló. Además, subrayó que desfilar cada año en la pasarela les obliga a mantenerse en constante creatividad e innovación, presentando nuevos modelos sin perder la identidad original de la espardenya.

Actualmente, Espardenyes Torres ha logrado traspasar fronteras, con pedidos que llegan desde distintos puntos de España y también del extranjero.

“Me han pedido desde Corea, y me pareció curiosísimo pensar cómo habían llegado hasta nosotros desde tan lejos”, relató Monjo, que también recibe encargos frecuentes desde Francia.

Uno de los valores diferenciales de la firma sigue siendo su proceso completamente artesanal. Cada espardenya se elabora a mano, manteniendo técnicas tradicionales vinculadas a la “pitra”, una fibra vegetal típica de Ibiza.

“Esto es también un valor añadido, porque es todo muy tradicional”, afirmó la artesana, quien explicó que incluso rechazó ayudas para mecanizar la producción porque entendía que perdería parte de la esencia del proyecto.

En cuanto al tiempo de elaboración, Monjo detalló que un modelo sencillo puede requerir unas cuatro horas de trabajo por unidad, sin contar todo el proceso previo de preparación del material.

La diseñadora también reconoció la importancia actual de las redes sociales para dar visibilidad al producto y atraer nuevos clientes, especialmente cuando influencers o figuras conocidas muestran interés por sus diseños.

“Cuando vas colgando cosas y fotos, se nota muchísimo; hoy vivimos muy pendientes del móvil”, explicó.

Desde Onda Cero, los conductores del programa destacaron precisamente ese equilibrio entre tradición, exclusividad y modernidad como una de las claves del éxito de Espardenyes Torres, una firma que ha sabido convertir un símbolo cultural de Ibiza en una referencia dentro y fuera de la isla.

El Premio de las Artes será entregado el próximo jueves en el Teatro Pereira de Ibiza durante la gala de los Premios Onda Cero, donde se reconocerá la trayectoria de una marca que ha hecho de la artesanía su mejor carta de presentación.