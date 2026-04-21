Nieves Tur Muley: “La ilusión de llegar a meta en un maratón hace que sientas que el mundo es tuyo"

La atleta ibicenca Nieves Tur Muley, pionera del atletismo femenino en la isla y referente para varias generaciones de corredoras, ha pasado por Onda Cero para repasar sus comienzos en el mundo del atletismo, su trayectoria y los retos que ha conseguido durante sus años en activo tras haber sido reconocida con el galardón en la categoría de Deportes en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026 que se entregarán el próximo jueves 23 de abril en el Teatro Pereyra de la ciudad de Ibiza.

Concretamente, Tur Muley ha explicado que empezó a correr a los 38 años, animada por su marido y motivada por ir a ver a su hijo que en aquel momento estudiaba en Valencia y que lo hizo "sin experiencia, pasando en pocos meses de caminar a completar mis primeras carreras de 20 kilómetros y luego dar el salto al mundo de las medias maratones".

Sin embargo, su salto definitivo llegó cuando decidió preparar su primera maratón en Valencia en el año 1997, impulsada por el deseo de visitar a su hijo, que estudiaba en Paterna, asegurando con una gran sonrisa que "no hay nada que una madre haga por ver a su hijo". Y no solo participó, sino que lo completó, consiguiendo ser la primera mujer ibicenca en conseguir tal éxito, y además con una edad avanzada para el mundo del atletismo.

Momento en el que Nieves Tur Muley se convirtió en la primera mujer ibicenca en completar un maratón | Redacción

Después, Tur Muley ha completado nueve maratones —incluidas varias en Valencia, Sevilla y Santa Eulària— y se ha convertido en subcampeona de España en su categoría y campeona de Baleares, y por ello también ha puesto en valor "la dureza física y mental de la distancia, pero también la satisfacción incomparable de cruzar la meta" recordando con mucho cariño a su marido "porque sin él nada hubiera sido posible ya que fue siempre mi mejor y mayo apoyo porque me entrenaba, me acompañaba en bicicleta, me preparaba la alimentación y hasta me hacía masajes".

Por último, la exatleta ibicenca ha repasado también cómo ha cambiado el atletismo "desde las pistas improvisadas y las zapatillas pesadas de sus inicios hasta el material ultraligero actual" y ha explicado que dejó la competición cuando le detectaron un problema de plaquetas altas que podía poner en riesgo su salud y justo cuando soñaba con despedirse corriendo la maratón de Nueva York. Aun así, a pesar de todo, también ha confirmado que se siente "profundamente orgullosa" del camino que ha abierto a otras mujeres en la isla y de todo lo vivido "porque la ilusión de llegar a la meta del maratón hace que sientas que el mundo es tuyo".

Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026

Los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026 se entregan el jueves 23 de abril a las 19.00 horas en el Teatro Pereyra de la ciudad de Ibiza y cuentan con la colaboración institucional del Consell d’Eivissa y los ayuntamientos de las Pitiusas, y con patrocinadores globales a Trablisa, Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza y Bodegas Can Rich y para cada categoría con Banca March, EBE Promociones, Intermobel, KGM Concesionario Oficial en Ibiza, Porcelanosa Ibiza, Intersport Holidays, Vibra Hotels, Obramat, Dipesa Group, Ocio de Ibiza y Trasmapi