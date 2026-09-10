Vibra Hotels confía en El Corte Inglés para el equipamiento de su próximo hotel Fenix Sevilla by Vibra

La prestigiosa cadena hotelera Vibra Hotels ha seleccionado a El Corte Inglés como socio para el suministro de mobiliario y la dotación de diferentes espacios de Fenix Sevilla by Vibra, el nuevo hotel de la compañía en Sevilla y su primer establecimiento fuera de Baleares y cuya apertura está prevista para el mes de septiembre del año 2027.

Según ha explicado la compañía en un comunicado de prensa, la elección responde a la voluntad de Vibra Hotels "de contar con empresas de reconocida solvencia y experiencia para afrontar cada una de las fases que intervienen en la creación y puesta en marcha de sus hoteles" y así, en este caso, "la trayectoria de El Corte Inglés y su conocimiento en proyectos de gran dimensión han sido factores determinantes para su incorporación al desarrollo del nuevo establecimiento sevillano".

Recreación del interior del nuevo Fenix Sevilla by Vibra en la capital andaluza | Redacción

En este sentido, la colaboración contempla la dotación de las habitaciones, zonas comunes, recepción y áreas exteriores, además de la selección y suministro de elementos textiles y decorativos, y todo ello con el objetivo "de contribuir a definir la identidad y el carácter de Fenix Sevilla by Vibra, en línea con el concepto desarrollado para el nuevo hotel".

Un hotel que, por cierto, estará ubicado en el edificio histórico de La Unión y el Fénix, en Plaza Nueva, en pleno centro de Sevilla, y, según ha explicado, Vibra Hotels, "tendrá cuatro estrellas con alma de cinco, y una orientación hacia el segmento premium", contando con 113 habitaciones además de una cuidada selección de espacios destinados tanto al alojamiento como al disfrute de huéspedes y visitantes como una piscina y bar en la azotea con vistas a la Catedral, un restaurante y espacio wellness así como espacios para reuniones.

Estrategia de trabajar con compañías especializadas y de amplia trayectoria

Además, para la compañía Vibra Hotels, trabajar con compañías especializadas y con una amplia trayectoria "forma parte de su manera de abordar sus desarrollos, buscando en cada caso socios capaces de aportar experiencia, conocimiento y garantías durante el proceso de creación de nuevos productos hoteleros" y, al mismo tiempo, la participación de El Corte Inglés se suma así a la apuesta de la cadena por "mantener sus estándares de calidad en las distintas iniciativas que está desarrollando".

Recreación de una de las habitaciones del nuevo Fenix Sevilla by Vibra en la capital andaluza | Redacción

Por todo ello, el CEO de Vibra Hotels, Antonio Domenech ha explicado que "la llegada a Sevilla representa un nuevo capítulo en la trayectoria de Vibra Hotels, ya que ampliamos nuestra presencia más allá de Baleares y trasladamos nuestra experiencia en el sector hotelero a uno de los principales destinos urbanos y culturales de España" y "al mismo tiempo, la apertura de Fenix Sevilla by Vibra supone una oportunidad para desarrollar un nuevo concepto de hotel de lujo discreto adaptado a las características y atractivos de la capital andaluza".