La Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Grupo Policlínica inicia su puesta en marcha

El Grupo Policlínica ha dado un nuevo paso en su apuesta por la excelencia asistencial con la creación de la primera Unidad de Rehabilitación Cardíaca de Ibiza, actualmente en fase de desarrollo y próxima a su apertura, y que supondrá un hito sanitario en la isla, ya que Ibiza no cuenta actualmente con ninguna unidad de este tipo, ni en el sistema público ni en el privado.

Incluso, en el conjunto de Baleares, la oferta en el ámbito privado es muy limitada, con disponibilidad únicamente en Palma de Mallorca, lo que refuerza el carácter pionero de esta iniciativa y que se une, además, al refuerzo que ha llevado a cabo en su Servicio de Cardiología, con su nueva Unidad de Electrofisiología Cardiaca y la sala de Hermodinámica, situándolo en un nivel destacado en cuanto a tecnología, cartera de servicios y capacidad asistencial.

¿Qué es una Unidad de Rehabilitación Cardíaca?

En este sentido, la Unidad de Rehabilitación Cardiaca que liderará la cardióloga Aracelis Morales Hernández, es un servicio médico especializado orientado a ayudar a las personas con enfermedades cardiovasculares a recuperarse, mejorar su estado de salud y reducir el riesgo de nuevos eventos y por ello está dirigida a pacientes que han presentado infarto de miocardio, una cirugía cardíaca, una angina de pecho, una insuficiencia cardíaca o una implantación de stents.

La doctora Araceli Morales liderará la nueva Unidad de Rehabilitación Cardiaca | Redacción

Además, todo ello con un programa integral, personalizado, individualizado y supervisado por profesionales, que incluirá un entrenamiento físico adaptado y monitorizado, educación en hábitos de vida saludables, un control de factores de riesgo como hipertensión, dislipidemia o diabetes; un apoyo psicológico durante el proceso de recuperación o un seguimiento médico continuado.

Enfoque multidisciplinar

Por otro lado, la unidad contará con un equipo formado por cardiólogos, fisioterapeutas, personal de enfermería, nutrición y psicología, que trabajarán de forma coordinada para abordar la recuperación desde todas las dimensiones del paciente y es que el objetivo del Grupo Policlínica "no es únicamente tratar la enfermedad, sino acompañar al paciente en la adopción de un estilo de vida más saludable, reduciendo el riesgo de recaídas y mejorando su calidad de vida".

El pasado fin de semana se llevó a cabo una formación teórico-práctica intensiva en rehabilitación cardíaca | Redacción

Actualmente el proyecto ya está en marcha como demuestra que ya el pasado fin de semana se llevó a cabo una formación teórico-práctica intensiva en rehabilitación cardíaca, en la que participaron cardiólogos, fisioterapeutas y personal de enfermería del centro y que ha supuesto un paso fundamental para la puesta en marcha de la unidad.