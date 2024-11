Tonyi Ferrer: “La violencia de género no sabe de perfiles, clases o nacionalidades”

Con motivo del programa especial por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Más de Uno Ibiza y Formentera hemos conocido con la directora de la Oficina de la Dona de Ibiza, Tonyi Ferrer, cómo es el trabajo que se hace desde este organismo dependiente del Consell d’Eivissa que se encuentra en el barrio de Cas Serres de la ciudad de Ibiza.

Un organismo que abrió sus puertas hace 25 años y que durante todo este tiempo lleva atendidas más de 6.000 mujeres en la isla para poderles dar apoyo y recursos para poder salir de esta situación tan complicada y asesoramiento sobre otro tipo de problemas relacionados con ello, y en este sentido, Ferrer ha explicado que en este primer cuarto de siglo no ha cambiado el perfil de las personas atendidas. “La violencia de género no entiende de perfiles, cada año hay mujeres jóvenes, mayores, de todas las clases sociales o nacionalidades”.

Con respecto a la memoria de 2024 de la Oficina de la Dona que se ha presentado hace unos días, la directora de este centro ha explicado que se ha experimentado un aumento de los casos como sucede año tras año con un total de 497 de las 872 que acudieron. Algo que, según Ferrer, puede tener una vertiente negativa y otra positiva. “Preferimos quedarnos con la parte buena de que cada vez hay mujeres que se animan a pedir ayuda y porque también hay programas que han aumentado como los de información para salir de un divorcio conflictivo y los de atención psicológica a niños que han aumentado a pesar de que siempre nos cuenta mucho convencer a las madres y porque ha quedado demostrado que genera grandes beneficios a los menores”.

Siete personas que trabajan en la Oficina de la Dona y las seis en el centro de acogida

En este sentido, Tonyi Ferrer ha detallado cómo es el trabajo de las siete personas que trabajan en la Oficina de la Dona y las seis en el centro de acogida. “Pueden acceder a nosotros por muchas vías, tanto por teléfono, mail o derivadas de las policías, los centros médicos, los juzgados o los servicios sociales y después se hace una entrevista con la trabajadora social que posteriormente pasa la información para que en una reunión de equipo se decida quien se hace cargo porque hay muchos factores en juego, según la situación de cada una”.

Por otro lado, la directora de esta oficina ha asegurado que se está perdiendo el miedo a denunciar una violación “porque muchas víctimas han dejado de verse en una situación de vergüenza” y porque poco a poco, los entornos “han entendido que hay que denunciar y que ya no vale eso de que lo que no va con nosotros no es de nuestra incumbencia”.

Además ha hecho especial hincapié en el trabajo que se tiene que hacer con los jóvenes “porque los casos aumentan exponencialmente porque cada vez empiezan antes sus relaciones de pareja y porque las chicas también entienden que hay que denunciar a pesar de que entre ellos aún hay mucho trabajo por delante”.