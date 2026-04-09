El Senado aprueba la tramitación directa y en lectura única para que Formentera tenga un senador propio

El Senado ha dado un paso decisivo hacia la creación de un senador propio para Formentera, al aprobar la tramitación directa y en lectura única y sin previo paso por ponencia y comisión de la reforma constitucional impulsada por el Parlamento balear.

Algo que fue posible gracias al apoyo de todos los grupos salvo Vox y ahora, en caso de aprobarse la modificación del artículo 69.3 de la Constitución, Formentera dejará de compartir circunscripción con Ibiza contando con representación propia en la Cámara Alta, igual que ya ocurre con las islas menores de Canarias.

Antes de lo aprobado este miércoles 8 de abril en el Senado, el desbloqueo político llegó después de que el PSOE se abstuviera en la moción presentada por el PP en el Congreso de los Diputados para mantener la denominación “Ibiza” en castellano en el texto constitucional, en lugar de “Eivissa”, como proponía inicialmente el Parlament defendiendo que esta modificación "reconoce las singularidades territoriales y geográficas de las islas y refuerza la representación de los territorios insulares en igualdad con el archipiélago canario" y que es una reforma "sentida y necesaria" para garantizar que Formentera tenga voz propia en las instituciones del Estado.