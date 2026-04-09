Política

El Senado aprueba la tramitación directa y en lectura única para que Formentera tenga un senador propio

La Cámara Alta aprobó este paso que la propuesta de la reforma del artículo 69.3 de la Constitución pase por ponencia y comisión lo que acelerará su trámite con el objetivo de que si se aprueba, se pueda votar para las próximas elecciones al Senado

Manu Gon

Illes Balears |

El Senado aprueba la tramitación directa y en lectura única para que Formentera tenga un senador propio
El Senado aprueba la tramitación directa y en lectura única para que Formentera tenga un senador propio | Redacción

El Senado ha dado un paso decisivo hacia la creación de un senador propio para Formentera, al aprobar la tramitación directa y en lectura única y sin previo paso por ponencia y comisión de la reforma constitucional impulsada por el Parlamento balear.

Algo que fue posible gracias al apoyo de todos los grupos salvo Vox y ahora, en caso de aprobarse la modificación del artículo 69.3 de la Constitución, Formentera dejará de compartir circunscripción con Ibiza contando con representación propia en la Cámara Alta, igual que ya ocurre con las islas menores de Canarias.

Antes de lo aprobado este miércoles 8 de abril en el Senado, el desbloqueo político llegó después de que el PSOE se abstuviera en la moción presentada por el PP en el Congreso de los Diputados para mantener la denominación “Ibiza” en castellano en el texto constitucional, en lugar de “Eivissa”, como proponía inicialmente el Parlament defendiendo que esta modificación "reconoce las singularidades territoriales y geográficas de las islas y refuerza la representación de los territorios insulares en igualdad con el archipiélago canario" y que es una reforma "sentida y necesaria" para garantizar que Formentera tenga voz propia en las instituciones del Estado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer