Sant Antoni refuerza su compromiso con la educación medioambiental y la reducción de residuos durante todo el año

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, Pepita Torres, ha subrayado la importancia de entender la educación medioambiental como una labor constante y no limitada a fechas señaladas del calendario, en el marco del Día de la Educación Medioambiental.

Durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Torres destacó que las campañas de concienciación ambiental se desarrollan a lo largo de todo el año, con especial incidencia en la correcta separación de residuos y la reducción del uso de plásticos. En este sentido, la regidora señaló que el municipio ha logrado un incremento del 35 % en la correcta separación de residuos, un dato positivo que, aunque valorado, no debe frenar nuevos avances.

“El objetivo final sería acercarnos al 100 %, aunque sea complicado. Cambiando pequeños hábitos, se pueden conseguir grandes resultados”, afirmó.

La concejala insistió en que separar residuos no es solo una obligación, sino una acción directa en favor del entorno, del municipio, de la isla y de las futuras generaciones, remarcando que proteger el planeta comienza con gestos cotidianos.

Asimismo, Pepita Torres reconoció que la reducción de residuos debe abordarse también desde el origen, apelando a un cambio en los modelos de consumo y a una menor utilización de envases y plásticos, especialmente en el ámbito comercial y alimentario.

“Desde el Ayuntamiento podemos concienciar, pero el cambio real se produce con la implicación de la ciudadanía y una forma de consumir más responsable”, explicó.

En este contexto, recordó que antiguamente la reutilización y la compra a granel eran prácticas habituales, lo que demuestra que recuperar buenas costumbres es posible sin afectar a la calidad de vida.

Por último, la responsable de Medio Ambiente puso en valor las acciones educativas dirigidas a los centros escolares, con actividades específicas sobre residuos, ahorro de agua y cuidado del entorno natural, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental desde edades tempranas.

“La educación medioambiental es una tarea diaria y colectiva”, concluyó.