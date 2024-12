La salud, los acuerdos del pleno, la Navidad, la cultura y el deporte protagonizan el primer Formentera al día de diciembre

El primer Formentera al día de este mes de diciembre ha comenzado con la buena noticia de que el quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera ya han vuelto a la normalidad después de que los resultados definitivos del laboratorio confirmaran la ausencia de microorganismos en la muestra tomada tras la higienización integral y la limpieza exhaustiva que se llevó a cabo de estas instalaciones y recordando la interesante caminata solidaria que organizó el Consell de Formentera junto al Centro de Día para conmemorar el Día Internacional de la Diversidad Funcional que se celebra todos los años cada 3 de diciembre.

La caminata solidaria organizada por el Día de la Diversidad Funcional fue todo un éxito | Redacción

También hemos abordado el llamamiento que ha hecho el Consell de Formentera para que los vecinos sean mucho más responsables a la hora de dejar sus residuos, objetos voluminosos y material contaminante ante la acumulación que se está descubriendo en lugares no destinados para ello y que están provocando un impacto negativo en el medio ambiente, un aumento de la contaminación y de insectos y roedores y un uso excesivo de horas extra de los trabajadores, lo que repercute directamente en las arcas públicas de la institución.

Un pleno repleto de propuestas aprobadas por unanimidad

El tema principal del Formentera al día de esta semana ha sido el Pleno del Consell insular donde se aprobaron distintas propuestas por unanimidad.

La más importante fue la presentada por la coalición Sa Unió, formada por Partido Popular y Compromís per Formentera, y que fue apoyada por el presidente insular Llorenç Córdoba y los partidos de la oposición, Gent per Formentera y PSOE, para que se active el retorno a la comunidad autónoma de la competencia de menores no acompañados según se indica en la Ley de Consells, viendo que con el presupuesto insular de unos 40 millones de euros no se puede hacer frente a los cerca de 100 menores no acompañados que actualmente se está tutelando en la isla tras haber llegado a bordo de pateras, teniendo en cuenta que durante los próximos días está previsto que lleguen algunos más aprovechando el buen tiempo, la buena mar y la situación de las corrientes.

Imagen del Pleno de Noviembre | Redacción

Además, se aprobó por unanimidad reclamar al Gobierno central un nuevo convenio de carreteras que se incluya dentro de los presupuestos de 2025 tras una proposición conjunta presentada por Gent per Formentera y Sa Unió, e instar al Govern balear a avanzar la financiación para la renovación y mejora de las carreteras de la isla hasta que se firme un nuevo convenio con el Estado y que exija tanto al gobierno de Pedro Sánchez como el de Marga Prohens a que tengan en cuenta la triple insularidad de Formentera y los sobrecostes que esto supone a los efectos de financiación de las infraestructuras y prestación de los servicios públicos de la isla y a que se incluya dentro de la financiación la extensa red de caminos rurales de la isla y el soterramiento de líneas de telefonía y electricidad que les rodean.

Por otro lado, y también por unanimidad, se aprobó otra posición de Sa Unió para pedir que el Govern balear apruebe el decreto por el que se desarrolla el régimen especial de prestación del transporte marítimo entre Baleares por ser un asunto estratégico para la isla de Formentera y así que se pueda garantizar la barca que comunica las Pitiusas a primera hora de la mañana y a última hora de la noche, y tres proposiciones del Partido Socialista, una para que se inste al Consell a ampliar el período de regulación del Parque Natural de ses Salines para las próximas temporadas turísticas, otra para que la máxima institución insular revise y adecúe la señalización viaria horizontal y vertical y haga el mantenimiento y repintado en caso de que sea necesario, que arregle los desperfectos más peligrosos y a que siga desbrozando periódicamente la cuneta con el vehículo de limpieza para garantizar un buen estado de la vía y una tercera para que el Consell convoque de manera urgente una Junta de Portavoces para hablar de la creación de una mesa de trabajo sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos para 2025.

Finalmente, se aprobó, también por unanimidad la proposición del Grupo Gent per Formentera para que el Consell insular cumpla el reglamento orgánico y se dé respuesta a las solicitudes de documentación o acceso digital a los expedientes sobre los que la oposición pide información y a que actualice la página web y el portal de transparencia de la institución.

Navidad, exposiciones y festes de Sant Francesc

Abrimos nuestra parte dedicada a la agenda en Formentera al día recordando parte del programa de Navidad que se ha organizado desde el Consell insular y que ya comenzó este lunes con el encendido de las luces navideñas y la inauguración del Mininadal y el Mercat nadalenc que quedará instalado durante todas estas fechas en la Plaza de la Constitución.

Así por ejemplo, para hoy hay previsto que los escolares de la isla puedan disfrutar de dos espectáculos musicales de títeres gigantes que llevan por nombre Caty y el Nadal e Idam Kids Ibiza, y que la semana que viene, tanto el martes como el miércoles a las seis y media se celebre un taller de decoración de Navidad en el Casal de Joves. Además, el mismo miércoles 11 de diciembre a las seis de la tarde la Plaza de la Constitucio acogerá uno de los eventos más esperados de estas fechas en Formentera, el certamen de villancicos Cantam Nadales en el que participan los estudiantes de los colegios El Pilar, Mestre Lluis Andreu, Sant Ferran de ses Roques y el Verge Miraculosa junto a los del instituto Marc Ferrer.

El Cantam Nadales tendrá lugar el miércoles 11 de diciembre a las 18.00 horas | Redacción

También se ha hablado de las Festes de Sant Francesc que vivieron ayer martes su día grande con un almuerzo de Frita de Polp a precios populares en el Jardí de sesEres, y por supuesto la la tradicional misa, seguida de procesión y posterior ballada en el entorno de la iglesia de la localidad con las collas Es Pastorells i es Xacoters, un arroz de matanzas a precios populares desde las dos de la tarde y una torrada popular a las ocho y media en el Jardí de ses Eres y porque este domingo se celebrará una nueva edición de la mini maratón de Formentera Memorial John Tunks con una carrera desde Sant Ferran de 12 kilómetros para atletas y patinadores y otra de dos kilómetros ochocientos metros para los más pequeños de la familia. Las inscripciones son gratuitas para los menores de 16 años y para el resto costará 15 euros y habrá que hacerla en la página web www.elitechip.net.

Y la hemos terminado recordando dos exposiciones que se pueden visitar durante estos días, la Colectiva de Nadal que se puede contemplar en la Sala d’Exposicions Ajuntament Vell hasta el seis de enero con obras de Fran Lucas Simón, Anna Reina, Chano, Jorge Traverso, Mar Ample, Mariel Escandell, Teresa Matilla, Marc Sánchez, Silvina Tafuri, Laura Larocca, Tania Agredano, Anna Ametller, Francisco Torres, Maria Lagrange y Brenda Novak, y la del Far de la Mola, que bajo el nombre de 5180 Un viatge a la memoria recoge fotografías de Pere Catalá i Roca, Dick Coates, Wolfgang Wicher, Helga Sittl, Melba Levick y Reinald Wünsche.

Iniciativa solidaria el viernes de la SD Formentera

Hemos terminado nuestra parte dedicada al deporte hablando primeramente de la SD Formentera que sigue inmerso en su lucha por escalar posiciones en Tercera RFEF y que esta semana consiguió una importantísima victoria por cero goles a uno ante el Platjas de Calvia a domicilio gracias a un tanto anotado por Gorka Marcos en el minuto 79 de partido.

Con este triunfo el equipo que entrena Maikel Romero es actualmente noveno en la clasificación con 19 puntos, muy lejos de la Penya Independent que suma 30 pero con un partido más. El próximo rival de los rojinegros será precisamente el equipo de Sant Miquel, este viernes festivo en el Municipal de Sant Francesc a las 12.00 horas.

La SD Formentera impulsará una acción solidaria este viernes frente a la Penya Independent | Redacción

Precisamente, aprovechando este partido tan importante la Sociedad Deportiva Formentera ha puesto en marcha una acción solidaria en colaboración con la Fundació La Nineta dels Ulls, que trabaja para avanzar en el conocimiento del retinoblastoma, el cáncer ocular más frecuente entre niños menores de 6 años y que desgraciadamente sufre muy de cerca su jugador y entrenador, Jorge Jurado y otra niña de Formentera. La intención es destinar toda la recaudación de las entradas de los partidos del derbi pitiuso contra la Penya Independent y del que cuestan un mínimo de 5 euros para todos, se sea socio o no, o simplemente destinar la cantidad que se considere oportuno.