Especial Medio Ambiente

Pepita Torres: “Tenemos que ser conscientes de que reciclar ya no es opcional sino totalmente necesario”

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Antoni ha pasado por el especial dedicado al Medio Ambiente de Más de Uno Ibiza y Formentera en colaboración con Coca Cola, Consell d'Eivissa, Formento del Turismo de la isla de Ibiza y los ayuntamientos de Sant Josep de sa Talaia, Ibiza y Sant Antoni de Portmany para lanzar un mensaje de concienciación y responsabilidad ciudadana

Agustín Prades

Illes Baleares |

La concejala de Medio Ambiente de Sant Antoni de Portmany, Pepita Torres, ha participado el especial dedicado al Día Mundial del Medio Ambiente de Onda Cero para lanzar su mensaje de concienciación y responsabilidad ciudadana y para repasar los avances del municipio, los retos pendientes y la importancia de implicar a toda la población en la protección del entorno.

En este sentido Torres ha asegurado "que la educación ambiental es ya una tarea integrada en el día a día del consistorio, especialmente en los centros escolares, donde el reciclaje y el respeto por el entorno forman parte de la rutina" aunque también ha reconocido "que aún queda camino por recorrer, especialmente en el ámbito doméstico, donde hace falta incrementar la separación de residuos y que todo lo que pueda reutilizarse de plástico, vidrio, cartón debe ir a su contenedor".

Por ello, ha insistido en que el contenedor gris "debe ser la última opción" y al mismo tiempo ha destacado "el esfuerzo de comercios y establecimientos, que han mejorado notablemente en la gestión de residuos" aunque también se ha mostrado crítica en que "uno de los problemas más persistentes son los vertidos incontrolados en zonas boscosas y caminos rurales donde el Ayuntamiento ha intensificado la vigilancia, ha instalado cámaras y ha abierto expedientes sancionadores a personas identificadas tirando escombros, muebles o restos de obra en el campo".

Al mismo tiempo, la concejala ha señalado que las limpiezas del litoral "siguen siendo necesarias ya que aunque cada año se observa una ligera mejora se siguen retirando neumáticos, carros de supermercado, latas y plásticos, aunque en menor cantidad que en años anteriores" y por ello ha insistido en que la concienciación es clave y que se entienda que "un pequeño gesto tiene un impacto enorme y que si todos hiciéramos lo que toca, la diferencia sería abismal".

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