Nieves Jiménez: “La Semana Santa en Ibiza es un elemento clave para un turismo religioso y cultural que llega fuera de temporada”

Ibiza acoge el fin de semana del 24, 25 y 26 de octubre por primera vez el Congreso Nacional Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad y por ello en Más de Uno Ibiza y Formentera hemos conocido este evento de gran importancia cultural y turística con Nieves Jiménez, presidenta de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Ibiza y de la Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio.

No en vano, Jiménez ha insistido en que este encuentro nacional “une fe, historia y arte en tres intensas jornadas de reflexión, música y procesiones en Dalt Vila, suponiendo un motivo de orgullo y una oportunidad histórica para mostrar la riqueza espiritual y cultural de nuestra Semana Santa y al mismo tiempo dar a conocer esa Ibiza interior, silenciosa y patrimonial que a menudo queda en segundo plano”.

Cartel del congreso | Redacción

Según la presidenta de la Junta de Cofradías, bajo el lema Ibiza, un patrimonio vivo, el congreso incluye ponencias sobre arte, patrimonio e imaginería religiosa o un vía crucis por las calles de Dalt Vila en el que participarán las siete cofradías de la ciudad, junto a congresistas llegados de toda España, con el que se pretende “poner en valor la Semana Santa como una manifestación que trasciende lo religioso y demostrar que el patrimonio no es algo estático o que pertenece solo al pasado, sino algo que sigue vivo gracias a la fe, las tradiciones y las personas que lo mantienen con entrega y cariño a través de una serie de cofradías que son depositarias de una herencia cultural que se transmite de generación en generación”.

Nieves Jiménez, presidenta de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Ibiza | Redacción

Por otro lado, Jiménez ha insistido en que la Semana Santa también tiene una dimensión turística y económica muy relevante “formando parte del patrimonio intangible de nuestras ciudades y siendo un elemento clave del turismo religioso y cultural ayudando además a desestacionalizar la oferta turística y a proyectar una Ibiza con raíces, historia y alma, capaz de atraer visitantes más allá del verano”.