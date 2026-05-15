Mónica Madrid: "Toda nuestra energía estaba puesta en salvar al caniche y lo hemos logrado porque Santa Eulària es un municipio de sacrificio cero"

Mónica Madrid, concejala de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Santa Eulària, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para detallar, analizar y celebrar la decisión por la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha decidido suspender cautelarmente la orden de sacrificio del perro que llegó en patera a la playa de s’Estanyol el pasado diciembre.

Según Madrid se trata de una decisión muy importante que ha llegado después de que fuera el propio consistorio el que solicitara la suspensión de la orden de sacrificio de este perro de este cachorro mestizo de caniche de aproximadamente tres meses de edad que no presentaba heridas de mordedura visibles ni síntomas compatibles con la rabia en el momento de su recogida. "Hemos puesto toda nuestra energía en salvar al perro y al final lo hemos conseguido, demostrando que Santa Eulària es un municipio con sacrificio cero".

Mónica Madrid, concejala de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Santa Eulària | Redacción

Además, la concejala ha lamentado que el proceso haya estado marcado por distintos bulos y desinformación "que han llegado desde personas con intereses personales" y ha puesto en valor el trabajo que se ha llevado a cabo desde la concejalía para lograr un espacio adecuado donde garantizar el aislamiento del cachorro" decidiéndose finalmente, tras tocar varias puertas y recibir varios ofrecimientos que fuera la Fundación Natura Park en Mallorca.

En este sentido, Mónica Madrid ha asegurado que esta decisión demuestra que hay alternativas al sacrificio de un animal, recordando que la resolución del Govern "contemplaba tres opciones, la repatriación, la cuarentena o el sacrificio" y que el caso también abre un debate surgido por la llegada cada vez más frecuente de pateras, "obligando a revisar protocolos y estar cada vez más preparados y ágiles como administración porque no podemos olvidarnos de que estamos hablando de una vida".