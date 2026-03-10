Meritxell Martin: "La iniciativa busca mantener vivas las tradiciones de la isla y acercarlas a toda la comunidad educativa"

El CEIP Can Coix celebra su novena Jornada Payesa para acercar la cultura ibicenca a alumnos y familias

La maestra Meritxell Martí explica en Más de Uno Ibiza y Formentera que la iniciativa busca mantener vivas las tradiciones de la isla y acercarlas a toda la comunidad educativa.

La Escola de Can Coix, en Sant Antoni, celebrará el próximo 14 de marzo la novena edición de su Jornada Payesa, una iniciativa educativa y cultural que busca acercar las tradiciones de Ibiza al alumnado y a las familias a través de actividades, talleres y gastronomía típica.

Durante una entrevista en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera, la maestra del centro Meritxell Martí explicó que la jornada nació con el objetivo de reforzar la presencia de la cultura ibicenca dentro de la escuela. “Nos dimos cuenta de que muchas veces trabajamos tradiciones de fuera, como Halloween, y quizá lo nuestro quedaba un poco perdido”, señaló.

La iniciativa se ha consolidado con el paso de los años hasta convertirse en una cita muy esperada tanto por los alumnos como por las familias. Según Martí, durante las semanas previas el centro ya trabaja contenidos relacionados con la cultura de la isla en todas las etapas educativas.

“Desde infantil hasta sexto introducimos propuestas relacionadas con la cultura ibicenca: el ball pagès, la vestimenta tradicional o las joyas en los cursos más pequeños, y más adelante la gastronomía, las construcciones tradicionales, la pesca, las canciones o los deportes populares”, explicó.

Uno de los objetivos principales es dar a conocer estas tradiciones también a los niños y niñas que no tienen raíces familiares en la isla. “En Ibiza hay mucha gente de fuera y queremos que conozcan nuestra cultura, que no se pierda y que puedan vivirla”, destacó la docente.

La jornada, que estará abierta a toda la población, se celebrará desde las 11:30 hasta las 16:00 horas y contará con juegos, talleres, concursos, música tradicional y degustaciones gastronómicas, además de una frita payesa popular.

Martí subrayó además la importancia de la colaboración colectiva para sacar adelante el evento. “Participan familias, asociaciones, collas de baile y también muchos establecimientos de la isla que aportan productos y premios”, señaló.

La maestra reconoció que la organización implica mucho trabajo, pero aseguró que la satisfacción compensa el esfuerzo: “Es mucho trabajo y muchos nervios, pero cuando acaba la fiesta siempre decimos lo mismo: el año que viene volveremos a hacerlo”.

Con esta iniciativa, el CEIP Can Coix pretende convertir la escuela en un punto de encuentro para celebrar y transmitir el patrimonio cultural de Ibiza, reforzando el vínculo entre educación, tradición y comunidad.