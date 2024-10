Marta García Aller: "No hay nada más peligroso que no creerse las noticias verdaderas y desconfiar de todo"

LEER MÁS Marta García Aller será la ponente principal de un nuevo encuentro de empresarios organizado por Onda Cero y CaixaBank en Ibiza

La periodista, escritora y profesora madrileña Marta García Aller será la protagonista este viernes 18 de octubre de una nueva edición de los Encuentros de Empresarios en Positivo que organiza Onda Cero y Caixa Bank en Sant Antoni de Portmany.

García Aller, colaboradora habitual en La Brújula de Onda Cero, impartirá una charla en la que hablará sobre sus dos últimos libros, Lo imprevisible: el factor humano en la era de los algoritmos y Años de Perro, sobre la inteligencia artificial, el impacto de la tecnología en nuestro día a día y "sobre lo rápido que está cambiando todo, tanto en lo social como en lo político, y de lo necesario que es pararse para reflexionar y darle un sentido a todo lo que se está generando".

En este sentido, la periodista y escritora ha asegurado que esto está generando un gran inconformismo "porque todo el mundo está dispuesto a crecer, desarrolla y mejorar para dejar un mundo mejor a los que vienen detrás y a nuestros hijos" pero que esto de momento no lo pueden hacer las máquinas ni la inteligencia artificial por más algoritmos que tengan y desarrolladas que estén. "Creo que genera confusión llamarlas inteligentes porque no tienen voluntad y porque aunque es cierto que nos ayudan a salvar vidas también multiplican exponencialmente la estupidez humana, la maldad y la desinformación, ya que cada vez es más complicado diferenciar qué imágenes son reales, qué textos dicen mentiras o qué voces son las verdaderas por más que nos parezcan familiares".

La periodista, escritora y profesora Marta García Aller | Redacción

No en vano, según la ponente vivimos una época de saturación informativa que está generando una gran desconfianza entre la ciudadanía. "Nunca habíamos tenido tanta información disponible a nuestro alcance pero desgraciadamente esto solo hace que nos quedemos en lo superficial de las noticias generándose además un alto volumen de fake news y no hay nada más peligroso que no creerse las noticias verdaderas y desconfiar de todo porque para votar y educar a nuestros hijos necesitamos saber con certeza lo que está pasando y porque un mundo potencialmente falso provoca que todo se deteriore".

"La información de calidad puede vivir un resurgir"

Por ello, considera que es un desafío encontrar la información relevante. "Ante esta saturación creo que también la información de calidad puede vivir un resurgir ante tanto titular llamativo y vacío que busca despertar la atención sin que luego haya nada detrás y seleccionar lo que realmente merece la pena entre tanta noticia de valor escaso y desinformación".

Incluso, Marta García Aller hablará en su conferencia del viernes de la polarización que todo esto está generando y que también se ve multiplicada por las redes sociales. "Parece que hoy no podemos vivir sin estar pegado a una pantalla o a un WhatsApp cuando apenas doce años lleva con nosotros, pero no podemos olvidar que el objetivo de las redes sociales es ganar dinero y eso lo consiguen teniéndonos el mayor tiempo posible enganchados a ellos y captando nuestra atención a través de contenidos llamativos o escandalosos que informativamente no son nada relevantes y dorándonos la píldora, dándonos la razón y confirmándonos nuestros prejuicios sin importar si la información es sesgada o no".

Marta García Aller estará este viernes en Sant Antoni en el ciclo Empresarios en Positivo | Redacción

Por ello, en Onda Cero Ibiza y Formentera ha hecho un llamamiento para conocer mejor las nuevas tecnologías para entender cuales son sus ventajas y sus amenazas. "La tecnología lleva toda la vida haciéndonos la vida más fácil y ahora muchas cosas que no sabíamos las tenemos al alcance en el teléfono móvil, y eso nos ha hecho perder la humildad de darnos cuenta que la tecnología no puede controlarlo todo por más que tengamos algoritmos o capacidad sin límite".

Y es que la periodista madrileña cree que se está generando una gran incertidumbre que está provocando "que para sentir vértigo ya no hay que mirar al futuro sino al presente para comprobar como está cambiando todo año tras año y de manera vertiginosa, como si cada año valiera por siete en este sentido".