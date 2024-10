Marta García Aller será la ponente principal de un nuevo encuentro de empresarios organizado por Onda Cero y CaixaBank en Ibiza

Onda Cero vuelve a organizar una nueva edición de los Encuentros de Empresarios en positivo, junto a CAIXABANK. La cita es el próximo viernes 18 de octubre, en Sa Capella de Sant Antoni de Portmany, a partir de las 10:30h de la mañana.

La periodista y escritora Marta García Aller, a la que pueden escuchar cada día con Carlos Alsina en el programa Más de Uno de Onda Cero, nos ofrecerá una interesante charla sobre inteligencia artificial y disrupción tecnológica basada en su libro ‘Lo imprevisible: el factor humano en la era de los algoritmos’, basado en su libro con el mismo título.

El acto, donde analizaremos el impacto de las nuevas tecnologías en nuestra economía, contará con representantes de las principales instituciones y empresarios pitiusos.

Durante el encuentro, al que solo se podrá acceder con invitación, se regalarán ejemplares de los últimos libros de Marta García Aller a los asistentes.

La periodista y escritora Marta García Aller será la protagonista del III Encuentro de empresarios en positivo de Ibiza. | Onda Cero

Apoyo empresarial e institucional

Este tercer Encuentro de Empresarios en Positivo - METAFUTURO IMPULSA en Ibiza está organizado por Onda Cero y CaixaBank.

Cuenta con el apoyo del Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, el Consell d’Eivissa y la Consellería d’Empresa, Ocupació i Energía del Govern de les Illes Balears. Y con la colaboración de: Grupo Mambo, Trablisa, Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza, CAEB, y Pimeef.

Marta García Aller

Marta García Aller (Madrid, 1980) es profesora, periodista y escritora española. Estudió Humanidades y Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Realizó un máster en política europea en la Universidad de Bath en el Reino Unido. Antes de incorporarse a El Independiente, diario en el que trabaja desde su fundación, pasó por las redacciones de la BBC en Londres, El Mundo, Actualidad Económica y la Agencia EFE. Colabora con el programa de radio La Brújula, de Onda Cero, como analista de economía y cronista de actualidad.

A partir de 2010, empezó a trabajar como profesora asociada del IE School of Human Sciences and Technology del IE Business School. Desde 2018, colabora en el programa de radio Por fin no es lunes, de Onda Cero. También en Onda Cero, presenta de lunes a viernes la subsección El mundo que no duerme de La España que madruga, sección de Más de uno, el programa matinal de la cadena, dirigido por Carlos Alsina, dónde nos traslada a la actualidad de diferentes puntos del mundo. En prensa escrita es columnista habitual del diario digital español El Confidencial.

Obra

2006 – La generación precaria. Editorial Espejo de tinta.

2010 – ¡Siga a ese taxi...! Editorial Plataforma.

2017 – El fin del mundo tal y como lo conocemos. Editorial Planeta.

2020 – Lo imprevisible. Editorial Planeta, Madrid.

2024 – Años de perro. Editorial Círculo de Tiza.

Sa Capella de Sant Antoni

Sa Capella es una antigua capilla del Siglo XVI que actualmente funciona como restaurante. Se encuentra en un entorno idílico de Sant Antoni, donde abrió por primera vez sus puertas en 1978.

Una planta en forma de cruz, una nave central y seis pequeñas capillas dan la bienvenida a los comensales una vez se encuentran dentro del restaurante. Freddie Mercury, Montserrat Caballé y el rey emérito Juan Carlos I, han sido algunos de los clientes que han pasado por esta joya arquitectónica que sumerge a los clientes en un ambiente que roza el misticismo.

Actualmente se encuentra bajo la dirección de la familia Anadón, fundadores del emblemático Café Mambo, uno de los lugares con más historia de Sant Antoni de Portmany.