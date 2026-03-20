Marta Almagro: “El yoga no es una meta, es un proceso de transformación personal”

La profesora de yoga Marta Almagro ha reivindicado el papel del yoga como una práctica integral que va mucho más allá del ejercicio físico, durante una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera.

Afincada en la isla desde hace más de dos décadas, Almagro ha explicado que su vínculo con el yoga comenzó en 2002 como una vía para reducir el estrés laboral, pero pronto se convirtió en un camino de desarrollo personal. “No concibo mi vida sin yoga. No es solo hacer posturas, es cómo vives fuera de la esterilla”, ha señalado.

Durante la conversación, ha insistido en que el yoga es una disciplina accesible a cualquier persona, independientemente de la edad o condición física. “El yoga es para todos: te da flexibilidad si no la tienes, calma si estás inquieto y energía si estás apagado”, ha afirmado.

La profesora ha detallado que su enfoque combina diferentes estilos como Hatha, Yin o Sivananda, además de su experiencia en acompañamiento emocional como doula y asesora de lactancia. En este sentido, ha subrayado la importancia de adaptar la práctica a cada persona: “Cada día el cuerpo es diferente, y el yoga te enseña a escucharte”.

En relación con los beneficios, Almagro ha destacado que la práctica regular ayuda a reducir el estrés, mejorar la concentración y vivir más en el presente. “La clave está en la respiración y en tomar conciencia de cómo estamos en cada momento”, ha explicado.

La entrevistada también ha reflexionado sobre su llegada a Ibiza, isla con la que asegura haber conectado profundamente desde el primer momento. “Sentí una libertad que no había experimentado antes. Aquí cada uno puede ser quien es”, ha recordado.

Por último, ha defendido el yoga como una herramienta especialmente necesaria en la sociedad actual: “Ojalá todo el mundo practicara yoga. Nos ayudaría a vivir con más calma y más conciencia”.

Actualmente, Marta Almagro dirige su propio estudio en Santa Eulalia del Río, donde imparte clases, sesiones privadas y talleres orientados al bienestar integral.