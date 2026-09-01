Mariví Mengual: “El complemento retributivo para profesiores está bien pero no hace que haya más personas tituladas”

La representante del sindicato educativo STEI en Ibiza, Mariví Mengual, ha pasado por Onda Cero para analizar el comienzo del curso escolar, que llevará a los alumnos de nuevo a las aulas el próximo 10 de septiembre.

En este sentido, Mengual ha reconocido que adelantar las oposiciones y adjudicaciones ha permitido que más docentes estén ya incorporados a los centros este 1 de septiembre pero al mismo tiempo también ha advertido que las plantillas “todavía no están completas al 100%, mientras continúa el proceso para cubrir las plazas pendientes”.

Las mayores dificultades continúan concentrándose en especialidades como Lengua Catalana, Matemáticas o Física y Química, “donde no existen suficientes profesionales disponibles con la formación requerida para cubrir todas las necesidades” y es que Mengual ha asegurado que “los complementos de difícil y muy difícil cobertura pueden ayudar y son muy positivos pero no solucionan el problema de fondo de que haya más personas tituladas”.

Por ello, para la representante del STEI, una de las claves “pasa por conseguir que Ibiza sea capaz de formar y retener a los profesionales cualificados que necesita” y solucionar el problema de la vivienda y del elevado coste de vida, “que continúa dificultando que docentes procedentes de otros territorios quieran trasladarse a Ibiza”.

No en vano, Mengual ha defendido que los profesionales “deben poder desarrollar una vida digna en la isla” y en este sentido ha recordado que la población continúa creciendo y “con ella la necesidad de personal cualificado, por lo que las compensaciones económicas son solo una parte de una solución que debe abordar también las condiciones reales para vivir y trabajar en Ibiza”.

Por último, desde el STEI se mantienen además otras reivindicaciones históricas como la mejora de las condiciones laborales y de las infraestructuras que no siempre están terminadas cuando comienza el curso, la reducción de ratios, menos horas lectivas y sobre todo menos burocracia ya que “el aumento de informes y trámites resta tiempo a la atención directa del alumnado y provoca que el profesorado trabaje con mayor carga y presión”.