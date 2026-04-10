Mari Carmen García: "“Lo que más llena es estar con la persona”.

Mari Carmen García, Premio Onda Cero a la Solidaridad: “Lo que más llena es estar con la persona”

La voluntaria destaca el valor del acompañamiento humano frente a la ayuda económica.

La trayectoria solidaria de Mari Carmen García ha sido reconocida con el Premio Onda Cero Ibiza y Formentera en la categoría de Solidaridad, un galardón que pone en valor más de dos décadas dedicadas al acompañamiento de personas enfermas y en situación de vulnerabilidad.

Visiblemente emocionada durante la entrevista, García explicó que su vocación nació desde muy joven, aunque se consolidó tras la enfermedad y fallecimiento de su padre por cáncer. Fue entonces cuando decidió implicarse activamente como voluntaria en la Asociación Española Contra el Cáncer, donde comenzó su labor a finales de los años 90. “Tenía que hacer algo, necesitaba ayudar”, recordó.

Actualmente, su labor se centra tanto en esta organización como en la asociación Nunca Solos, un colectivo que acompaña a pacientes hospitalizados que, en muchos casos, no reciben visitas. “Hay personas que llevan años ingresadas y la única visita que tienen es la del voluntario”, subrayó.

Uno de los aspectos más destacados de su testimonio fue la importancia del tiempo frente a otras formas de ayuda. “Es muy fácil ser solidario desde el sofá, pero lo que realmente llena es estar allí, escuchar y dar la mano”, afirmó, poniendo el foco en el valor del acompañamiento emocional.

García también explicó que el voluntariado no requiere cualidades extraordinarias: “Solo hace falta saber escuchar y tener un poco de tiempo”, insistió, animando a más personas a implicarse en este tipo de iniciativas.

Tras más de 25 años de experiencia, reconoce que las recompensas son profundamente humanas: “Que alguien venga años después y te dé un abrazo, eso no se paga con nada”, aseguró.

Además, destacó la importancia de aprender a gestionar emocionalmente estas experiencias: “Cuando me quito la bata o el chaleco, vuelvo a ser Mari Carmen; hay que dejar allí lo vivido”, explicó, en referencia a la necesidad de establecer límites para poder continuar ayudando.

El jurado de los premios ha querido reconocer no solo su constancia, sino también su actitud: “Siempre con una sonrisa, incluso en los momentos más difíciles”, una cualidad que la ha convertido en un referente de la solidaridad en Ibiza.

La gala de entrega tendrá lugar el próximo 23 de abril en el Teatro Pereira, donde García recibirá un reconocimiento que, según adelantó, dedicará “a todos los voluntarios que están al pie del cañón cada día”.