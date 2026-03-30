Lidia Álvarez: “Hemos decidido hacerla de sepia debido a la escasez de pulpo local, pero sigue siendo un producto excelente”

Formentera impulsa su gastronomía con la III edición del Concurso de Frita y precios populares para el público

Subtítulo: La entrevista ha sido realizada en Más de Uno Ibiza y Formentera

Formentera se prepara para acoger una nueva edición del ya consolidado Concurso de Frita, una cita gastronómica que busca poner en valor el producto local y dinamizar la actividad fuera de la temporada alta. Así lo ha explicado la secretaria general de PYMEF en la isla, Lidia Álvarez, quien ha confirmado que el evento se celebrará el próximo sábado 11 de abril en la Plaza Europa de Es Pujols.

Según Álvarez, un total de 14 equipos participarán en esta tercera edición, de los cuales cuatro proceden de Ibiza, reflejando el creciente interés y la conexión entre ambas islas. Además, ha señalado que todavía quedan dos plazas disponibles para completar la inscripción.

Uno de los cambios más destacados de este año será la elaboración de la frita con sepia en lugar de pulpo. “Hemos decidido hacerla de sepia debido a la escasez de pulpo local, pero sigue siendo un producto excelente”, ha explicado. Asimismo, la organización suministrará el ingrediente principal a los participantes, con el objetivo de facilitar su participación.

El concurso abrirá sus puertas al público a partir de las 12:00 horas, tras una mañana de preparación por parte de los equipos. Como novedad organizativa, serán los propios equipos quienes gestionen la distribución de raciones, una medida pensada para evitar colas y mejorar la experiencia de los asistentes.

El evento contará además con música, servicio de barra y degustaciones de producto local, entre ellas aceite de la isla. En cuanto a los precios, Álvarez ha destacado su carácter accesible: “la tapa de frita costará solo un euro”, recordando que en la edición anterior fue gratuita.

La secretaria general de PYMEF ha subrayado que este tipo de iniciativas persiguen “dar un impulso al producto y a la gastronomía de Formentera”, además de contribuir a la desestacionalización turística, atrayendo visitantes en fechas previas al inicio de la temporada alta.

Durante la entrevista, Álvarez también ha abordado la situación económica de la isla, advirtiendo de que el coste de la vida ya es significativamente superior al de la península, con incrementos de hasta un 30% en la cesta de la compra, y que esta situación podría agravarse por factores internacionales.

En este sentido, ha alertado especialmente sobre el problema de la vivienda, señalando que “se están llegando a pedir hasta 2.100 euros por una habitación, algo totalmente insostenible”. Esta situación está afectando directamente al mercado laboral, ya que cada vez resulta más difícil encontrar trabajadores debido al elevado coste del alojamiento, obligando en muchos casos a las empresas a asumir este gasto.

Álvarez ha concluido reclamando medidas que aporten estabilidad al mercado del alquiler, combinando incentivos para propietarios con actuaciones que frenen los precios abusivos.

Con todo, el III Concurso de Frita de Formentera se presenta como una de las citas gastronómicas más destacadas del calendario insular, combinando tradición, producto local y un ambiente festivo abierto a residentes y visitantes.