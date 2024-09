Leonardo Metastasio: “En Formentera todo el mundo es bienvenido siempre que respeten nuestra isla”

El director insular de Turismo de Formentera Leonardo Metastasio ha sido otro de los invitados en el programa especial que ha emitido Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo del Día internacional del Turismo.

Una entrevista que ha comenzado repasando los actos programados por el Consell de Formentera para celebrar este día y que en algunos casos como las que tenían el mar como protagonista han tenido que trasladarse a otro día por el fuerte viento que ha azotado la isla.

Aún así, se han mantenido con gran éxito las dos excursiones con guía oficial que se han realizado al Far de Cap de Barbaría y por el Parque natural de ses Salines y Es Pujols con final en el casco urbano de Sant Francesc, la visita guiada gratuita al Centro de Interpretación de Can Marroig, o la apertura para todos los turistas de los principales monumentos como el Far de la Mola.

Far de Cap de Barbaría | Redacción

Por otro lado, Leonardo Metastasio ha detallado que a falta de los datos concretos, la temporada está siendo muy positiva en Formentera “porque hemos conseguido una estabilidad en la afluencia de los turistas durante toda la temporada y porque no ha habido esos picos que estábamos acostumbrados de otros años”.

Apuesta por la desestacionalización

Algo que, según el director insular de Turismo, se debe también a la apuesta del Consell insular por la desestacionalización desde los primeros meses del año hasta más allá del mes de noviembre.

Y de ahí la campaña que se ha impulsado para descubrir la isla en otoño, realizada en colaboración con el sector privado que ofrece importantes descuentos, y que también promocionará importantes eventos como el del día 30 a partir de las 20.00 horas en Sant Francesc bajo el nombre de La Plural y con numerosos artistas participantes, las Semanas gastronómicas en colaboración con la pequeña y mediana empresa y que ofrece menús muy completos a 25 euros o el gran éxito de este año, la prueba deportiva 15K que permitirá descubrir la isla de Formentera haciendo runing al atardecer y por lugares emblemáticos de la isla.

La 15K Formentera Night Run es uno de los grandes atractivos del otoño de Formentera | Redacción

Una amplia oferta que está permitiendo que el perfil del visitante a Formentera sea muy diverso según Metastasio. “Es cierto que durante buena parte de la temporada vienen más parejas, gente joven o de mediana edad, pero luego en julio y agosto son muchas más las familias las que nos visitan, y por ello tenemos muy claro que aquí todo el mundo es bienvenido siempre que respeten nuestra isla”.