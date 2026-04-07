Juanjo Planells: "No vamos a parar hasta convertir a la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano en la mejor prueba del mundo"

La Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano ha celebrado el fin de semana del 10, 11 y 12 de abril su 25 aniversario "con una edición que ya forma parte de la historia del deporte en la isla" tal y como ha explicado en Onda Cero su organizador Juanjo Planells.

No en vano, han sido tres intensas jornadas en las que han participado cerca de mil corredores que han recorrido senderos, rampas imposibles y paisajes únicos en una prueba que ha vuelto a demostrar su prestigio internacional y que ha terminado con la victoria del ibicenco Enrique Morcillo, que ha logrado su tercera victoria, consolidándose, según Planells, "como una de las grandes leyendas del deporte ibicenco y una de las grandes figuras del mountain bike".

La Vuelta a Ibiza ha sido todo un éxito de participación | Jon Izeta / Josito Gómez

Por todo ello, Planells, quien heredó la organización de la prueba de su hermano Bartolo, tristemente fallecido, la ha calificado como "soñada", destacando especialmente el alto nivel de participación, "con nombres ilustres del ciclismo y del deporte en general como Alberto Contador que debutaba en una prueba de bicicleta de montaña, Marga Fullana, Óscar Pereiro, Alejandro Valverde, Purito Rodríguez, el múltiple medallista paralímpico Ricardo Ten, el piloto Dani Sordo y otros muchos más campeones del mundo de distintas disciplinas" y que ha sido posible "fundamentalmente a que se trata de una prueba única en el mundo".

Alejandro Valverde ha sido uno de los atractivos de la prueba | Jon Izeta / Josito Gómez

Y es que según Juanjo Planells, "el éxito de la prueba no solo se explica por su nivel competitivo, sino también por el trabajo de un equipo de cerca de 200 personas y por el atractivo de Ibiza como escenario" y por ello la intención de la organización "es seguir consolidando un evento que, más allá de la competición, se vive como una experiencia y seguir trabajando y creciendo hasta convertirse en la mejor vuelta por etapas del mundo para bicicletas de montaña".

Por último, más allá de lo deportivo, la cita ha tenido un marcado componente emocional ya que se ha rendido homenaje a Bartolo Planells, impulsor de la prueba, con la presentación de un documental y el anuncio de una futura rotonda con su nombre y que según su hermano "simboliza el legado de quien convirtió esta competición en un referente y que sigue muy presente en cada edición".