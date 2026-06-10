Josep Rosales: "la exposición incluye desde pequeñas piezas hasta grandes formatos de casi dos metros por dos metros, además de varias obras que nunca habían sido expuestas".

Josep Rosales presenta en Sa Nostra Sala la exposición más ambiciosa de su trayectoria con más de medio centenar de obras

El pintor ibicenco ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera los detalles de una muestra que se inaugura este jueves y que reúne obras inéditas, nuevos soportes y trabajos realizados durante los últimos años.

El artista ibicenco Josep Rosales inaugurará este jueves a las 20:00 horas en Sa Nostra Sala una de las exposiciones más importantes de su carrera, una muestra que reunirá más de cincuenta obras de distintos formatos y etapas creativas. Durante una entrevista en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera, el pintor se mostró emocionado ante una cita que considera especialmente significativa después de un largo periodo sin presentar públicamente una colección tan amplia de trabajos.

Rosales destacó que la exposición incluye desde pequeñas piezas hasta grandes formatos de casi dos metros por dos metros, además de varias obras que nunca habían sido expuestas. “Vamos a ver cincuenta y pico obras y algunas incluso se han quedado en casa porque no cabían”, explicó el artista, quien agradeció el apoyo recibido por parte del equipo que ha hecho posible el proyecto, así como del Consell de Ibiza y de todos los colaboradores que han participado en el montaje.

Fiel a su estilo, el creador continúa explorando el arte abstracto a través de sus conocidas series, aunque incorpora nuevos materiales como el cemento y el asfalto, elementos que aportan una mayor contundencia visual a sus composiciones. Rosales explicó que cada una de sus obras tiene una historia propia y un largo proceso de elaboración. “No hay cuadros hechos al azar; cada uno tiene su cuento, incluso su libro”, afirmó. El pintor reconoció además que su trabajo está marcado por un elevado nivel de exigencia personal, hasta el punto de que algunas piezas han necesitado varios años para darse por concluidas.

El artista aseguró que su principal objetivo es “ser feliz con lo que hace” y transmitir emociones a quienes contemplan sus creaciones. Convencido de que el arte atraviesa un buen momento, Rosales afronta esta nueva exposición con ilusión y satisfacción tras ver la muestra completamente instalada. “Las emociones son altamente insoportables cuando ves todo colgado y compruebas lo bien que ha quedado”, confesó. La exposición abrirá sus puertas este jueves en Sa Nostra Sala y permitirá al público descubrir una de las propuestas artísticas más personales y ambiciosas del pintor ibicenco.