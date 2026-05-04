Josep Lluis Joan: "el objetivo es impulsar el consumo de producto local y facilitar su identificación en los comercios de la isla".

El Consell de Ibiza refuerza el consumo local con la campaña “Eso sí, es de Ibiza”

El Consell de Ibiza ha relanzado la campaña “Eso sí, es de Ibiza” con el objetivo de impulsar el consumo de producto local y facilitar su identificación en los comercios de la isla. Así lo explicó Josep Lluís Joan, técnico de promoción agroalimentaria, durante una entrevista en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera.

Según detalló, la iniciativa nació en plena pandemia como respuesta a la necesidad de dar salida a la producción local ante la caída del turismo. “Fue una campaña que surgió en un momento complicado y que ha tenido continuidad porque ha funcionado muy bien”, señaló.

Uno de los pilares del proyecto es la implantación de etiquetas identificativas en tiendas y supermercados, que permiten a los consumidores reconocer de forma clara el origen de los productos. Estas etiquetas varían según el tipo de alimento, incluyendo distinciones para productos frescos, ecológicos o cárnicos. “Se trata de hacer más visible el producto de aquí y evitar confusiones en la compra”, explicó.

La acogida por parte del sector comercial ha sido positiva. “Muchos comercios siguen utilizando las etiquetas y nos piden más, porque ven que el consumidor busca este tipo de producto”, afirmó Joan, quien subrayó que frutas, hortalizas y productos frescos son los más demandados.

Además, la campaña ha ampliado su alcance con acciones en redes sociales y la creación de contenido audiovisual. A través de plataformas como YouTube, se difunden recetas, entrevistas y contenidos divulgativos que ponen en valor tanto el producto como a los productores locales. “Queremos mostrar no solo el alimento, sino todo lo que hay detrás: el campo, el trabajo y el impacto en el territorio”, destacó.

Durante la entrevista, Joan también incidió en la importancia de recuperar hábitos como la cocina en casa. “Cocinar con producto local es cuidar la salud y mantener la cultura gastronómica”, aseguró, defendiendo el valor de los alimentos frescos frente a los procesados.

La campaña “Eso sí, es de Ibiza” busca así reforzar la economía local, preservar la tradición y fomentar un consumo más consciente, consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo del sector primario en la isla.