Jorge Aroca: “No podemos crear dos tipos de alumnado: el que puede pagar una excursión y el que no”

El portavoz del sindicato ANPE Pitiuses, Jorge Aroca, ha defendido en los micrófonos de Onda Cero Ibiza y Formentera la necesidad de poner en marcha una regulación urgente de las actividades extraescolares y del transporte escolar ante lo que ha denunciado como "falta de seguridad jurídica para el profesorado y el encarecimiento de los autobuses que ya impide a algunas familias asumir estos costes".

Concretamente, Aroca ha explicado que las actividades extraescolares "no han estado nunca reguladas, pese a realizarse fuera del horario lectivo y depender de la voluntariedad del profesorado" y por ello ha confirmado que son los propios profesores y profesoras los que asumen estas salidas "con una mano delante y otra detrás, sin criterios claros, sin compensación económica y sin un protocolo que garantice su seguridad jurídica en caso de incidentes".

En este sentido, Jorge Aroca ha defendido que las actividades extraescolares "son esenciales para el desarrollo del alumnado" y por ello ha advertido "que no pueden sostenerse a costa del esfuerzo personal del profesorado, convertirse en un gasto inasumible para las familias ni competir con el turismo para que los alumnos puedan tener una educación de calidad".

Por ello, desde el sindicato se ha exigido "un marco normativo que establezca compensaciones horarias y económicas, especialmente en actividades con pernocta, y que evite que la responsabilidad recaiga en los equipos directivos" y se ha reclamado "regular el precio del transporte escolar, ya que el aumento de tarifas está generando desigualdad". Propuestas sobre las que Jorge Aroca se ha mostrado "optimista" para poder llegar a un acuerdo con la Conselleria balear de Educación.