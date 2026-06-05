Jordi Grivé: “El medio ambiente no se cuida un día al año sino que se tiene que cuidar todos los días”

El concejal de Medio Ambiente de la ciudad de Ibiza, Jordi Grivé ha aprovechado el especial que Más de Uno Ibiza y Formentera ha dedicado al Día Mundial del Medio Ambiente para poner en valor los proyectos que está desarrollando en materia de sostenibilidad, gestión del agua, residuos y adaptación climática, repasando además los avances del municipio y los retos que afronta la capital de la isla.

En este sentido, Grivé ha asegurado que "la preservación del medio ambiente se tiene que hacer durante todo el año y no solo un día", y por eso ha explicado que la ciudad "vive un momento de transformación ambiental marcado por la recuperación del acuífero que llevaba 40 años vertiendo agua al alcantarillado y que ahora permite limpiar el 99% de la ciudad" y ha recordado que el ayuntamiento "iniciará un proyecto de infiltraciones para mejorar la calidad del agua que llega a la depuradora y avanzar hacia su reutilización".

Mientras, en materia de biodiversidad, Grivé ha asegurado que el consistorio "ha firmado por primera vez convenios de custodia del territorio y mantiene un control activo de los fondos marinos en Talamanca, a la espera de que el Ministerio ejecute el campo de boyas pendiente" y en cuanto a residuos ha destacado "el éxito del puerta a puerta orgánico en el casco histórico, que ha incrementado un 30% la recogida de fracción orgánica, un avance clave en una isla donde la insularidad condiciona el tratamiento de desechos".

Por otro lado, el concejal ha subrayado "la importancia de proteger el litoral urbano y de seguir impulsando proyectos de recuperación de playas y praderas de posidonia, esenciales para la salud del ecosistema costero" y al mismo tiempo ha puesto en valor que el Ayuntamiento "trabaja en medidas de adaptación al cambio climático, como los corredores verdes financiados con fondos europeos, la remodelación de la plaza de Sa Colomina y el tramo que conectará con el Hospital de Can Misses y que serán solo los primeros pasos de un plan más amplio para crear sombra, ampliar zonas verdes y hacer la ciudad más habitable ante fenómenos meteorológicos cada vez más extremos".